Le Vietnam souhaite une coopération de développement vert avec la R. de Corée et une coopération ferroviaire avec la Chine

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 25 juin (heure locale) le co-président de la Commission présidentielle sud-coréenne pour la neutralité carbone et la croissance verte, Kim Sang-huyp et Lou Qiliang, PDG de China Railway Signal & Communication (CRSC), dans le cadre de sa participation à la 15e réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF) dans la ville de Dalian, province chinoise du Liaoning.

Lors de la rencontre avec Kim Sang-huyp, les deux parties ont déclaré que les relations Vietnam-République de Corée se trouvaient au meilleur période de développement et que la confiance politique était constamment renforcée.

Pham Minh Chinh a proposé que la République de Corée continue à soutenir le Vietnam dans les domaines de la recherche et du développement et de l'innovation ; à aider le pays à réaliser des tâches stratégiques sur l'adaptation au changement climatique et à prendre les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur la base de la mise en œuvre de l'Accord-cadre de coopération sur le changement climatique entre les gouvernements des deux pays ; à travailler activement avec le Vietnam pour organiser avec succès la 4e conférence P4G en 2025.

Pour sa part, Kim Sang-huyp a déclaré que son pays et le Vietnam pouvaient renforcer davantage leur coopération en matière de croissance verte avec des initiatives et projets précis.

En tant que co-président de la Commission présidentielle sud-coréenne pour la neutralité carbone et la croissance verte, il a affirmé que la commission soutiendrait le Vietnam pour organiser avec succès la 4e conférence P4G en 2025 et mettre en œuvre les programmes de coopération bilatérale dans ce domaine important.

En recevant Lou Qiliang, PDG du CRSC, le Premier ministre Pham Minh Chinh a précisé le Vietnam souhaitait échanger et chercher des opportunités de coopération avec la Chine, qui possédait des atouts dans le développement des chemins de fer, dont les chemins de fer urbains. Le Vietnam souhaite que la Chine soutienne le Vietnam dans les projets de ligne ferroviaire du Yunnan à Hai Phong en passant par Lao Cai, de ligne de Lang Son à Hanoï, de ligne de Dongxing à Mong Cai et à Hai Phong. Ces lignes ferroviaires font plus de 700 km de long et jouent un rôle important.

Le responsable chinois a déclaré que le CRSC souhaitait avoir l'opportunité de coopérer avec le Vietnam car il possédait des atouts allant de la conception à la production de systèmes de signalisation de contrôle ferroviaire, fournissant ainsi des produits de qualité et sûrs à des prix compétitifs. Le CRSC peut former des ressources humaines et coopérer avec le Vietnam dans le domaine de la recherche et du développement.

Pham Minh Chinh a précisé que la formation des ressources humaines pour les projets ferroviaires au Vietnam était confrontée à des difficultés, le Vietnam souhaitait donc coopérer avec la Chine dans la formation des ressources humaines, dans le commandement, le contrôle et la conception des projets ferroviaire et puis le transfert de technologie. Le Premier ministre vietnamien a espéré que les dirigeants du CRSC continueraient à discuter spécifiquement avec les ministères, branches et agences vietnamiens concernés pour promouvoir de ces projets. - VNA/VI