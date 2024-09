Le Vietnam s’efforce de mettre en œuvre des activités dans la protection de la couche d'ozone. Photo: Internet

Reconnaissant l'importance de la couche d'ozone, les pays du monde entier ont adopté en 1985 la Convention de Vienne sur sa protection marquant un point de départ important pour sa protection à l'échelle mondiale. En 1987, le Protocole de Montréal est signé pour éliminer les substances qui la détruisent.

Le Vietnam a adhéré à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal depuis 1994. Et à ce jour, 198 pays ont ratifié leur participation.

La Journée internationale de la protection de la couche d'ozone 2024 a été choisie par le Secrétariat international de l'ozone comme thème « Protocole de Montréal : faire progresser la lutte contre le changement climatique ».

Tang The Cuong, du Département du changement climatique (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement), a déclaré que les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de la Convention de Vienne et du Protocole de Montréal au cours de ces 30 dernières années ont été reconnus et appréciés par la communauté internationale.

Le Vietnam a déployé des efforts pour mettre en œuvre des activités visant à protéger la couche d'ozone, à contrôler et à éliminer les substances qui l'appauvrissent et les gaz à effet de serre ; complètement éliminé la consommation de CFC, Halon et CTC depuis 1er janvier 2010; l'utilisation du HCFC-141b pur dans la production de mousse depuis le 1er janvier 2015.

Le bromure de méthyle n'est utilisé qu'à des fins de désinfection et de quarantaine en agriculture au Vietnam. En outre, les HCFC (hydrochlorofluorocarbures) et HFC sont gérés selon des quotas et progressivement réduits selon la feuille de route de mise en œuvre du Protocole de Montréal applicable aux pays en développement.

Le Vietnam a fait de grands progrès dans la protection de la couche d'ozone grâce à l'établissement de réglementations de gestion et à leur mise en œuvre pratique ces derniers temps. Jusqu'à présent, le contenu de la protection de la couche d'ozone a été institutionnalisé et codifié dans les engagements internationaux dans la loi sur la protection de l'environnement de 2020 et dans les documents détaillés guidant la mise en œuvre de la loi.

Afin de déployer des solutions de manière synchrone d'ici 2045, le Premier ministre a publié le 11 juin 2024 le Plan national de gestion et d'élimination des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et qui provoquent l'effet de serre.

Si la feuille de route est suivie, d’ici 2045, le Vietnam réduira ses émissions de plus de 11 millions de tonnes d’équivalent CO2 grâce à l’élimination des substances contrôlées, sans parler du montant des réductions d’émissions obtenues grâce aux efforts de transformation industrielle, au recyclage et à la réutilisation des substances contrôlées, contribuant ainsi à l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

En réponse à la Journée internationale pour la protection de la couche d'ozone 2024 et au 30e anniversaire de la participation du Vietnam à la Convention de Vienne et au Protocole de Montréal, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement organise de nombreuses activités de propagande telles que des séminaires et reportages, des événements avec des étudiants pour les sensibiliser à la gestion et à l'élimination des substances gérées dans le cadre du Protocole de Montréal au Vietnam, renforce sa coordination avec les agences compétentes pour améliorer la capacité et la sensibilisation des agences, des entreprises et des citoyens sur l'importance et les options technologiques alternatives, en éliminant les substances qui dégradent l'ozone, les substances à fort potentiel de réchauffement climatique, reconnaissant ainsi les réalisations et regardant vers l'avenir avec des actions plus fortes pour protéger le climat de notre planète. -VNA/VI