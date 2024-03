Le Vietnam salue la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur un cessez-le-feu à Gaza

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang. Photo: ministère des Affaires étrangères



Le Vietnam salue la résolution 2728 sur un cessez-le-feu à Gaza, adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 mars 2024 et appelle les parties concernées à mettre en œuvre immédiatement la résolution en vue d’un cessez-le-feu durable à long terme dans la région, à promouvoir l'aide humanitaire et à protéger les civils et les infrastructures civiles.

C’est ce qu’a déclaré le 27 mars la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, en réponse aux questions de correspondants concernant la réaction du Vietnam à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2728 sur un cessez-le-feu à Gaza.

Le Vietnam soutient tous les efforts de la communauté internationale pour encourager les parties à faire preuve de retenue, à dialoguer et à résoudre les désaccords par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité afin de parvenir rapidement à une solution juste, satisfaisante et à long terme au processus de paix au Moyen-Orient, a-t-elle affirmé.-VNA/VI