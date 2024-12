Le Vietnam reste un partenaire important du Land de Hesse

La relation de longue date entre la Hesse et le Vietnam est un modèle de coopération internationale, a déclaré le ministre-président du Land de Hesse, Boris Rhein, à l’issue de sa visite de travail du 26 novembre au 1er décembre au Vietnam.

Le Vietnam est non seulement le partenaire commercial le plus important de la Hesse au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), mais aussi un partenaire clé dans l’éducation, la recherche et la technologie, a-t-il souligné.

Le ministre-président du Land de Hesse a souligné la relation étroite entre les deux économies, car plus de 350 entreprises allemandes opèrent au Vietnam, générant 50.000 emplois, affirmant que la Hesse souhaite étendre davantage cette coopération.

Boris Rhein a noté que lors des discussions, il soutient le renforcement des activités conjointes entre les deux parties, en particulier dans le recrutement de travailleurs qualifiés.

Selon un site Internet du cabinet du ministre-président du Land de Hesse, Boris Rhein a déclaré que depuis 2012, le Vietnam et la Hesse entretiennent des liens étroits à travers un partenariat stratégique, notamment en matière de coopération scientifique, éducative et économique.

Partageant ce point de vue, le ministre des Affaires étrangères de Hesse, qui a accompagné Boris Rhein lors de sa visite au Vietnam, a souligné que le Land de Hesse entretient depuis des décennies des relations étroites avec le Vietnam, qui produisent désormais des avantages à plusieurs niveaux.

Lors d’une cérémonie de remise de diplômes de l’Université Vietnam-Allemagne (VGU) à Hô Chi Minh-Ville dans le cadre de son voyage au Vietnam, Boris Rhein a déclaré que la VGU est la cinquième plus grande université bilingue au monde à implication allemande et que l’université apporte une contribution importante au développement scientifique et technologique au Vietnam.

Parallèlement à ce projet clé, les deux parties renforcent encore leur coopération déjà étroite, a-t-il déclaré, ajoutant que le Land de Hesse s’engage à renforcer davantage la VGU. – VNA/VI