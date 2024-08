Le Vietnam respecte et protège le droit à la liberté de croyance et de religion

Le Vietnam respecte et protège le droit de chacun à la liberté de croyance et de religion, assure l'égalité des religions devant la loi, promeut les valeurs culturelles, la bonne éthique et les ressources religieuses pour le processus de développement du pays.

Le vice-ministre de l'Intérieur Vu Chien Thang a affirmé cette politique constante de l’État vietnamien en recevant ce vendredi à Hanoï Mme Allison Peters, sous-secrétaire par intérim des États-Unis, en visite de travail au Vietnam les 29 et 30 août.

Lors de la rencontre, les deux parties ont franchement échangé des informations et dialogué sur la situation religieuse au Vietnam, clarifié ensemble les questions d'intérêt commun dans un esprit d'ouverture et de respect des institutions politiques de chacun et renforcé la compréhension, surmonté les divergences et contribué à promouvoir les relations entre les deux pays.

Vu Chien Thang a affirmé que la Loi sur la croyance et la religion du Vietnam était élaborée conformément à la Convention internationale dont le Vietnam était membre, en fonction de la situation actuelle de la croyance et de la religion au Vietnam et était appliquée uniformément dans tout le pays, créant un cadre juridique solide pour mieux garantir la liberté de croyance et de religion de chacun.

Depuis la mise en œuvre de la Loi sur la croyance et la religion, les agences vietnamiennes compétentes ont reconnu quatre organisations religieuses, délivré le certificat d'enregistrement d'activités religieuses pour une organisation et permis la création de trois établissements de formation religieuse. En outre, des milliers de sites de groupes vietnamiens se sont vus attribuer des emplacements pour des activités religieuses centralisées ; plus de 60 lieux de rassemblement religieux pour les étrangers résidant légalement au Vietnam ont été autorisés. Plus de 70 établissements religieux ont obtenu des certificats de droit d'utilisation de la terre, près de 4 420 livres religieux ont été introduits dans les bibliothèques de 54 prisons..., a annoncé le vice-ministre.

Vu Chien Thang a proposé que, dans les temps à venir, les deux parties poursuivent les échanges et le dialogue sur la démocratie, les droits de l'homme et la liberté de religion.

Le Vietnam est prêt à accueillir les délégations internationales au Vietnam pour s'informer de la situation de la croyance et de la religion dans un esprit de bonne volonté, de respect de l'objectivité et du respect des lois vietnamiennes lors de leur visite et leur travail sur son sol, a-t-il affirmé. - VNA/VI