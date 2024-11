Le Vietnam renforce ses relations traditionnelles avec les pays d’Amérique latine

À l’occasion de la visite officielle du président vietnamien Luong Cuong au Chili, au Pérou et de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC au Pérou, le journal mexicain NotiMass Guerrero a rappelé quelques jalons marquants des relations traditionnelles entre le Vietnam et les pays d’Amérique latine, soulignant que, malgré l'éloignement géographique, il s’agissait d’une solidarité enracinée dans les similitudes historiques de lutte pour la libération nationale et d’amour profond pour la liberté et la paix.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) au Mexique, ouvrant l’éditorial "Le Vietnam renforce ses relations avec l’Amérique latine", NotiMass Guerrero, l’un des journaux ayant le plus grand lectorat dans le Sud du Mexique, a affirmé que les premiers contacts entre le Vietnam et les pays latino-américains ont été enregistrés dès la fin du 19e et au début du 20e, lorsque le Vietnam était encore sous domination coloniale alors que la plupart des pays d’Amérique latine venaient de recouvrer leur indépendance.

NotiMass Guerrero a rappelé qu’au cours de cette période, le président Hô Chi Minh parcourait les cinq continents pour trouver un moyen de sauver son pays, et qu’en 1912, il s’arrêta sur l’île caribéenne de la Martinique, en Uruguay et en Argentine. C’était sur cette base qu'il a pu semer les premières graines de la solidarité, de l’amitié et de la coopération entre le Vietnam et les pays d’Amérique latine.

Poursuivant sur cette base, dans les années 60 et 70 du 20e siècle, au milieu des flammes de la lutte pour la libération nationale et la réunification du Vietnam, les peuples d’Amérique latine ont organisé des mouvements anti-guerre et ont toujours exprimé leur soutien enthousiaste à la juste lutte du peuple vietnamien pour l’indépendance et la liberté, contribuant ainsi à la formation de fronts populaires dans le monde entier soutenant le Vietnam.

Au cours de ces années également, selon NotiMass Guerrero, le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec Cuba (1960), le Chili (1971) et l’Argentine (1973). Cinq années après la réunification, le Vietnam avait établi des relations diplomatiques avec 10 pays d’Amérique latine. C’était aussi l’époque où le Vietnam se tenait aux côtés de ses frères latino-américains dans leurs luttes pour l’indépendance, la démocratie et le progrès social.

Non seulement ils ont fortement soutenu l’adhésion du Vietnam aux Nations Unies en 1977, mais ils l'ont également aidé à surmonter les conséquences de la guerre, à élargir ses relations extérieures et à s’opposer aux mesures d’embargo.

Lorsque le Vietnam a lancé sa politique de Doi moi (Renouveau) en 1986, les relations entre le Vietnam et les pays d’Amérique latine sont entrées dans une nouvelle étape de développement, plus forte et plus intégrale.

À ce jour, le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec les 33 pays d’Amérique latine.

Évoquant les relations économiques et commerciales, selon le journal mexicain NotiMass Guerrero, malgré une économie mondiale connaissant de nombreuses fluctuations, le commerce bilatéral entre le Vietnam et l’Amérique latine continue de maintenir une croissance encourageante.

Ces deux dernières décennies, le commerce entre les deux parties a été multiplié par 67, passant de 300 millions de dollars en 2000 à 23 milliards en 2022. Le Vietnam a mis en œuvre une série de projets d’investissement dans cette région de 650 millions d’habitants, comprenant des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’exploitation pétrolière et gazière et les télécommunications.

Notamment, outre les marchés les plus importants de la région, comme le Brésil, le Mexique, l’Argentine, le Chili…, de nombreux marchés émergents, comme le Panama, la Colombie et le Pérou, sont devenus des points brillants dans les échanges commerciaux du Vietnam avec l’Amérique latine.

En ce qui concerne les investissements, le Vietnam continue de mettre en œuvre un certain nombre de projets importants en Amérique latine avec un capital de plusieurs centaines de millions de dollars, notamment dans le développement de réseaux de télécommunications du groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel) au Pérou et à Haïti, les projets de Viglacera Corporation et de la compagnie Thai Binh à Cuba dans les infrastructures, la production de biens de consommation, etc.

En sens inverse, l’Amérique latine compte actuellement 21 pays investissant au Vietnam avec 114 projets, d'un capital cumulé d’environ 671 millions de dollars.

Le Vietnam et ses partenaires latino-américains mettent également en œuvre efficacement des accords commerciaux pour dynamiser les relations économiques, commerciales et d’investissement, notamment l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dont le Vietnam, le Mexique, le Chili et le Pérou sont membres. Le Vietnam a aussi signé un accord de libre-échange avec le Chili (VCFTA) ou un accord commercial avec Cuba. -VNA/VI