Le Vietnam réaffirme son engagement pour l’égalité des sexes

Le Vietnam a réaffirmé son engagement en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes lors de la session annuelle du Conseil d’administration d’ONU Femmes, tenue du 17 au 19 juin à New York.



La session a porté sur le rapport annuel et l’examen du Plan stratégique pour 2022–2025 et le projet de Plan pour 2026–2029.



Lors de l’événement, le ministre plénipotentiaire Nguyên Hoang Nguyên, chargé d'affaires a.i de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a souligné l’importance de mieux prendre en compte les réalités et les besoins des pays en développement, notamment en matière de renforcement des capacités, de financement équitable et de développement inclusif.



Le Vietnam, membre du Conseil d’administration d’ONU Femmes, a proposé plusieurs priorités : renforcer le rôle des femmes dans l’économie numérique et la gouvernance de l’intelligence artificielle, mobiliser des financements durables pour les programmes d’égalité des sexes, et promouvoir le leadership féminin dans tous les domaines.

Les femmes issues des minorités ethniques de la province de Gia Lai ont accès à des crédits sociaux, ce qui leur permet de créer des emplois, d'améliorer leurs conditions de vie et de sortir de la pauvreté. Photo : VNA

Nguyên Hoang Nguyên a rappelé que les femmes représentent actuellement 30 % du nombre des députés de l’Assemblée nationale vietnamienne et 28 % des dirigeants d’entreprise dans le pays. Grâce à ces progrès, le Vietnam est passé de la 87e à la 72e place en termes d’indice mondial de parité entre les sexes entre 2021 et 2024, a-t-il indiqué, avant de souligner l’adoption récente du Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité.



La directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Sami Bahous, a souligné l’importance de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes dans un contexte mondial marqué par les conflits, le changement climatique et les inégalités persistantes.



La majorité des États membres ont appelé à accroître les investissements en faveur des femmes, notamment dans les domaines de l’économie, de l’éducation et de la santé. – VNA/VI