Le Vietnam publie son tout premier Livre blanc sur la fiscalité

Le Département général des impôts, relevant du ministère des Finances, a officiellement lancé le 12 mai à Hanoï le Livre blanc sur la fiscalité vietnamienne 2026, marquant la première publication de ce type. Ce document vise à offrir une vue d’ensemble complète du système fiscal du pays, à présenter les résultats de la gestion des recettes budgétaires pour la période 2021-2025 et à définir les orientations de développement du secteur pour les années à venir.

Le Livre blanc reflète les efforts du secteur pour moderniser la gouvernance, renforcer la transparence et améliorer la cohérence des informations publiques, contribuant ainsi à l’édification d’un système financier national moderne et durable. Il constitue également un canal officiel de communication sur les politiques fiscales, renforçant la confiance du public et favorisant une coopération plus étroite entre les contribuables, les entreprises et les autorités.

Selon le Département général des impôts, le Livre blanc se concentre sur trois domaines clés, offrant une vue d’ensemble complète du système fiscal actuel du Vietnam conformément aux pratiques internationales, notamment les impôts directs, les impôts indirects et les taxes spécifiques à certains secteurs. Il met en évidence le rôle de la fiscalité non seulement comme source durable de recettes pour le budget de l’État, mais aussi comme outil de régulation macroéconomique favorisant l’équité sociale et soutenant les groupes vulnérables.

En systématisant les politiques et les fonctions fiscales, cette publication contribue à rendre le cadre de la politique budgétaire du Vietnam plus transparent et à améliorer l’accès à l’information, soutenant ainsi le processus d’intégration internationale du pays.

Parmi les points marquants du Livre blanc figure la présentation générale de la collecte du budget de l’État et de la modernisation de l’administration fiscale au cours de la période 2021-2025. Selon les données publiées, les recettes totales sur cette période ont atteint environ 9 922 000 milliards de dongs (377,2 milliards de dollars), soit environ 120 % de l’objectif fixé par l’Assemblée nationale.

Cérémonie de lancement du Livre blanc sur la fiscalité vietnamienne 2026. Photo: VNA

Le Livre blanc met également en lumière la transition du secteur fiscal vers une gouvernance fondée sur les données et l’évaluation des risques. Grâce à la transformation numérique, l’efficacité des inspections et contrôles fiscaux s’est nettement améliorée : malgré leur baisse en nombre, les recettes issues de ces activités ont plus que doublé en 2025 par rapport à 2021.

Pour la période 2026-2030, le Livre blanc identifie quatre grandes priorités pour le développement du secteur : le perfectionnement des institutions et des politiques fiscales, l’accélération de la transformation numérique et de la simplification des procédures administratives, le placement des contribuables au centre des services publics, ainsi que l’amélioration de la qualité de la gouvernance fiscale. -VNA/VI