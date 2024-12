Le Vietnam participe activement aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, selon un expert malaisien

Le Parti communiste du Vietnam a joué un rôle clé dans la lutte pour l'indépendance du Vietnam, d'abord contre le colonialisme français, puis contre l'impérialisme américain, a affirmé Enzo Sim Hong Jun, chercheur en histoire à l'Institut de recherche de Penang, lors d’une rencontre avec un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Kuala Lumpur.

Revenant sur le processus historique de la lutte pour l'indépendance du peuple vietnamien, Enzo Sim Hong Jun a souligné la décision cruciale prise par le président Hô Chi Minh de fonder, le 22 décembre 1944, ’équipe de propagande de l’Armée de libération du Vietnam – le prédécesseur de l’Armée populaire du Vietnam. Ce nom, choisi par Hồ Chí Minh lui-même, symbolise une armée « issue du peuple et au service du peuple ».

Bien que Hô Chí Minh n'ait pas été témoin de la réunification du Vietnam, son esprit et les leçons précieuses qu'il a laissées continuent d’inspirer l'Armée populaire dans sa lutte contre les États-Unis. Selon Enzo Sim Hong Jun, le Parti communiste du Vietnam et le président Hô Chi Minh ont occupé une place centrale dans la lutte pour l’indépendance du pays.

Abordant les contributions de l'Armée populaire du Vietnam aux missions humanitaires et de maintien de la paix des Nations Unies (ONU), Enzo Sim Hong Jun a salué la participation active du Vietnam à ces activités. Il a souligné que l'Armée populaire vietnamienne joue un rôle crucial dans la restauration de la paix et de l'ordre dans certaines des régions les plus instables du monde, notamment à Abyei, au Soudan du Sud et en République centrafricaine, ainsi qu’au siège des opérations de maintien de la paix de l'ONU à New York.

Enzo Sim Hong Jun a également mis en lumière un aspect notable : la proportion de femmes vietnamiennes participant aux forces de maintien de la paix de l'ONU dépasse 20%. La présence des femmes dans ces missions est essentielle, car elles peuvent agir en tant que modèles, mentors et soutiens pour les femmes locales souvent victimes de violences et de conflits. Par ailleurs, leur participation permet de renforcer les liens avec les populations locales, facilitant ainsi la distribution de l’aide humanitaire des Nations Unies.



Dans un contexte où la paix reste fragile dans ces régions, Enzo Sim Hong Jun a affirmé que le Vietnam, en tant que contributeur majeur aux missions de maintien de la paix de l'ONU, est devenu un modèle pour la communauté internationale. Il illustre comment un pays en développement peut jouer un rôle significatif dans les missions humanitaires internationales et soutenir les nations moins développées en « semant les graines de la paix ». - VNA/VI