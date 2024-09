Le Vietnam participe à une séance de travail sur le Pacte de Paris pour les peuples et la Planète

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son (droite) et le président français Emmanuel Macron. Photo: VNA

À l'invitation du président français Emmanuel Macron et de l'envoyé spécial du 4P (Pacte de Paris pour les peuples et la Planète) et l'ancien président du Sénégal Macky Sall, sous l'autorisation du secrétaire général et président To Lam, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son a participé le 25 septembre à une séance de travail entre les dirigeants sur le 4P.

Les chefs d'État et de gouvernement de plusieurs pays, dont le Brésil, la Colombie, le Royaume-Uni, la Norvège, le Portugal, le Kenya, la Mauritanie, la Barbade et la Tanzanie, ainsi que les dirigeants de nombreuses organisations internationales telles que les Nations Unies, l'Union africaine, le Fonds monétaire international (FMI) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) y ont participé.

Lors de la réunion, les dirigeants ont souligné que la solidarité, le multilatéralisme et la construction de la confiance sont les bases pour relever les défis mondiaux actuels. Ils ont réaffirmé l'urgence de renforcer le rôle et la voix des pays en développement dans la structure de gouvernance mondiale et des institutions économiques et financières internationales. Ils ont appelé à promouvoir de nouvelles solutions et approches pour résoudre le fardeau de la dette des pays en développement.

En échangeant avec le président français Emmanuel Macron, le vice-Premier ministre et ministre des AE Bui Thanh Son a transmis les remerciements sincères du secrétaire général et président To Lam pour l'invitation à participer à la réunion sur le 4P, ainsi que le souhait de ce dernier de rencontrer bientôt le président français pour discuter du renforcement de la coopération, ouvrant un nouveau chapitre dans les relations entre le Vietnam et la France.

A cette occasion, Bui Thanh Son a eu des discussions substantielles avec le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président kenyan William Ruto et la directrice générale du FMI Kristalina Georgieva sur les questions bilatérales ainsi que sur l'orientation de la coopération dans le cadre du 4P.

Le 4P est une initiative promue par la France et le président Emmanuel Macron personnellement lors du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial en juin 2023. À ce jour, le 4P a reçu le soutien de 60 pays, dont le Vietnam. -VNA/VI