Le Vietnam ouvre un consulat honoraire dans la capitale croate Zagreb

Le consulat honoraire du Vietnam a été officiellement inauguré à Zagreb, en Croatie, marquant une nouvelle étape dans l’amitié et la coopération entre les deux pays.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le 4 décembre, l’ambassadeur du Vietnam en Croatie, Bui Lê Thai, a souligné que l’établissement de ce consulat témoigne de l’engagement et de la détermination sans faille des dirigeants des deux pays à développer et approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le diplomate vietnamien a également noté qu’il s’agit d’une mesure concrète dans la mise en œuvre de la politique du Parti et de l’État vietnamiens à l’égard des Vietnamiens de l’étranger.

Il a déclaré que ce consulat constituera un nouveau canal pour renforcer les échanges entre les peuples et promouvoir les liens économiques, commerciaux, culturels, éducatifs et touristiques.

Bui Lê Thai a également exprimé sa confiance en Marko Moric, consul honoraire du Vietnam en Croatie, dont la réputation, l’expérience et les liens étroits avec le Vietnam et son peuple lui permettront de s’acquitter de ses fonctions et de contribuer concrètement au travail consulaire et à la coopération bilatérale.

Marko Moric a affirmé qu’il mettrait tout en œuvre pour que le consulat devienne un « pont amical, fiable et durable » entre les deux peuples.

Bui Lê Thai a déclaré que l’ambassade et les autorités vietnamiennes compétentes collaboreraient étroitement avec le consul honoraire et créeraient toutes les conditions favorables à l’exercice efficace de ses fonctions, renforçant ainsi l’amitié et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Croatie.

Les deux pays entretiennent une coopération stable et fructueuse depuis plus de trente ans, couvrant les domaines politique, économique, culturel, touristique et multilatéral.

Ils ont régulièrement effectué des visites réciproques à tous les niveaux, maintenu des consultations politiques et organisé de nombreux échanges entre leurs populations. Le commerce bilatéral a continué de croître ces dernières années, laissant entrevoir un potentiel considérable pour les relations futures. – VNA/VI