Le Vietnam, nouvelle destination attractive pour les cinéastes internationaux

Une conférence intitulée "Le Vietnam : un marché dynamique en Asie et une nouvelle destination pour les producteurs de films internationaux" s'est tenue à Paris le 14 mai, en marge du 78e Festival de Cannes.



Nguyên Trung Khanh, directeur de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam, a mis en lumière le double atout du Vietnam pour l'industrie cinématographique : à la fois une destination offrant des lieux de tournage uniques et un marché cinématographique dynamique, en pleine expansion, riche en opportunités de coproduction et de codistribution.



Concernant la coopération internationale, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a salué la collaboration fructueuse entre le Vietnam et la France, la qualifiant de "modèle de fierté" et exprimant sa volonté de renforcer ce partenariat à travers des programmes d'échange, de production et de formation.



Réaffirmant l'ambition de faire du cinéma un pilier essentiel du développement culturel et économique du pays, l'ambassadeur a invité les partenaires internationaux à explorer la richesse et la diversité du cinéma vietnamien, reflet d'une nation en pleine transformation, ouverte sur le monde et fière de son identité unique.



Outre la projection de courts métrages offrant un aperçu du cinéma vietnamien, des intervenants de renom, parmi lesquels des réalisateurs, des producteurs et des représentants du Département du cinéma vietnamien et de l'Association de développement du cinéma vietnamien (VFDA), ont participé à des discussions et des présentations captivantes. Ils ont exploré l'ampleur et le dynamisme du marché cinématographique vietnamien, analysant les opportunités et le potentiel inexploité de la production cinématographique, tant au niveau national qu'international.



Ils ont également partagé des exemples concrets de coproductions réussies, soulignant notamment comment les cinéastes indépendants vietnamiens parviennent à toucher un public international. De plus, ils ont présenté le cadre juridique et les politiques de soutien au développement cinématographique, mettant en évidence les changements positifs notables apportés à la loi modifiée sur le cinéma, témoignant de l'engagement ferme du gouvernement à créer un environnement de plus en plus favorable aux cinéastes nationaux et internationaux.



Lors d'une discussion axée sur les stratégies futures pour l'intégration du tourisme et du cinéma, Nguyên Trung Khanh a insisté sur l'importance cruciale de cette synergie. Selon lui, le cinéma n'est pas seulement le septième art, mais également un puissant vecteur de communication pour promouvoir l'image du Vietnam : son peuple, sa culture et ses paysages. Cette approche contribue à attirer un tourisme de qualité et à valoriser l'attractivité touristique nationale.



Dans le cadre du 78e Festival de Cannes, qui se déroule du 13 au 24 mai, la Nuit du Vietnam à Cannes se tiendra le 16 mai. Cet événement vise à offrir aux cinéastes, artistes et partenaires internationaux une plateforme privilégiée pour se rencontrer, échanger des idées et découvrir le cinéma vietnamien, marquant une étape significative dans les efforts de promotion du Vietnam en tant que destination de choix pour les cinéastes du monde entier. -VNA/VI