Le Vietnam mise sur le commerce officiel et le développement de marque pour stimuler les exportations

Le ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT) capitalisera sur les accords de libre-échange (ALE) signés pour diversifier les marchés, intensifier la promotion commerciale et se tourner vers les exportations par la voie officielle en vue de réaliser 377 milliards de dollars de recettes d’exportation cette année.

Au poste-frontière routier international N°2 de Kim Thành, dans la ville de Lào Cai, au début de 2024. Photo: VNA

Ces mesures interviennent dans un contexte de perspectives sombres pour l’économie mondiale en 2024, avec des mesures de défense commerciale qui seront mises en place dans les pays étrangers pour protéger la production nationale.



Les exportateurs vietnamiens auront plus de difficultés à pénétrer les marchés étrangers en raison des préoccupations croissantes concernant la sécurité des consommateurs, le développement durable et le changement climatique.



Cela se traduit par l’application de nouvelles normes et réglementations liées à la chaîne d’approvisionnement, aux matériaux, à la main-d’œuvre et à l’environnement sur les produits importés.

Les tensions récentes qui ont entraîné une augmentation des coûts logistiques et des délais d’expédition affecteront également les entreprises vietnamiennes.



Selon les statistiques du Département général des douanes vietnamiennes, au 15 janvier, le Vietnam avait exporté pour environ 15,1 milliards de dollars de produits, soit une baisse de 7,5% par rapport à la seconde moitié de décembre 2023.



Le directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur du ministère du Commerce, Trân Thanh Hai, a déclaré que le ministère continuerait à aider les entreprises à tirer parti des ALE pour stimuler les exportations, tout en renforçant le travail de communication pour sensibiliser à la traçabilité ainsi qu’aux opportunités et défis que représentent les pactes.



Une assistance sera accordée aux localités, aux associations et aux entreprises pour organiser des événements de promotion commerciale à grande échelle, contribuant ainsi à populariser les produits de la région sur les marchés cibles, a-t-il indiqué.



Parallèlement à l’intensification des négociations et à la signature de nouveaux accords et engagements commerciaux, le ministère s’efforcera de développer les services logistiques et d’aider les entreprises à surmonter les barrières commerciales sur les marchés d’importation.



Il est conseillé aux entreprises vietnamiennes de rester prudentes et de suivre de près la situation de l’offre et de la demande mondiale afin d’avoir une réponse rapide et efficace.



Vu Ba Phu, directeur de l’Agence vietnamienne de promotion du commerce (Vietrade) du MoIT, a déclaré que le ministère déploierait une série de programmes de soutien technique pour les secteurs de production, en particulier ceux couverts par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l’UE, et les normes vertes de l’Allemagne et l’UE.



En outre, le ministère s’associera aux offices du commerce et aux agences de représentation du Vietnam dans les pays étrangers pour fournir aux entreprises locales les dernières informations sur les orientations des accords verts, les secteurs d’activité conditionnels et l’économie circulaire. – VNA/VI