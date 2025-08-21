Le Vietnam lance une campagne de valorisation de son nom de domaine national « .vn »

En août 2025, le Centre d'information du réseau Internet du Vietnam (VNNIC), relevant du ministère des Sciences et des Technologies, a lancé une série d’activités de promotion du nom de domaine national « .vn » auprès des particuliers, des organisations et, plus particulièrement, de la jeunesse.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale.

Plusieurs actions ont été menées, notamment à travers des concours créatifs. Après plus de trois mois de compétition, le concours de conception de sites web « BrandID – Citoyen numérique avec le nom de domaine id.vn » a distingué douze finalistes, parmi lesquels Vu Tuan Anh, de l’Université de technologie de Can Tho, a remporté le premier prix pour son site « Blog – Construire sa marque personnelle ».

Parallèlement, le concours « Le Voyage de la Réunification – VietNam Digital Pride 2025 », organisé sous le slogan « .vn – un must-have pour la Gen Z », a également remporté un franc succès. Le premier prix a été attribué à l’équipe ZZZ pour son projet « Vietnam – Fierté de la Fête nationale », accessible via le site vinahistory.id.vn.

Selon un représentant du VNNIC, le point commun de ces projets est leur développement intégral sur des noms de domaine « .vn », affirmant ainsi une identité vietnamienne claire dans l’espace numérique. Cette démarche stratégique vise à diffuser le message : « Un individu – une identité numérique – portant la nationalité vietnamienne dans le cyberespace ». Créer un portfolio, un blog ou un projet de start-up sur un domaine « .vn » inspire confiance et marque positivement recruteurs et partenaires, contribuant à renforcer la position du Vietnam sur la carte numérique mondiale.

Hoang Xuan Hieu, chef de la succursale du VNNIC à Da Nang, a souligné que posséder un site web en « .vn » représente bien plus qu’un simple outil technologique : c’est une déclaration de fierté nationale et une manière d’affirmer sa marque personnelle.

Fort de ces résultats, le VNNIC prévoit d’étendre ce programme à d’autres localités afin de rapprocher le nom de domaine national de chaque citoyen, entreprise et communauté de start-ups. Les personnes et entités intéressées peuvent enregistrer leur nom de domaine id.vn à l’adresse : https://hiendienonline.tenmien.vn.-VNA/VI