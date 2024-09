Le Vietnam, grand gagnant des World Travel Awards 2024

Le troupeau de papillons du parc national de Cuc Phuong intéresse des touristes étrangers. Photo: Minh Duc

Le Vietnam a raflé de nombreux prix prestigieux, dont celui de première destination d’Asie et deux prix spéciaux pour Hanoi, lors des prestigieux World Travel Awards (WTA).



Le Vietnam a été élu meilleure destination d’Asie, meilleure destination patrimoniale et meilleure destination nature, tandis que Hanoi a été élue meilleure ville et meilleure destination de séjour en ville, lors de la 31e édition annuelle des WTA.

Hô Chi Minh-Ville a également remporté les titres de meilleure destination de voyage d’affaires d’Asie et de meilleure destination de festival et d’événement d’Asie.

C’est la sixième fois en sept ans que le Vietnam est reconnu comme la meilleure destination touristique d’Asie. Le Vietnam l’a emporté sur plusieurs concurrents de taille, dont la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée, la Thaïlande, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et le Sri Lanka, pour conserver ce titre prestigieux cette année.



La capitale continue d’être reconnue par les prix mondiaux comme une destination urbaine de premier plan et le meilleur endroit pour une escapade en ville.

Les titres ont été remis lors d’une cérémonie de remise des prix qui s’est tenue à Manille, aux Philippines, le 3 septembre.

Par ailleurs, le Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a été honoré en tant que meilleur office de tourisme urbain d’Asie pour la deuxième fois et Quang Nam Tourism a remporté le titre de meilleur office de tourisme régional d’Asie.

La vieille ville de Hôi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, a obtenu le prix de la meilleure destination culturelle d’Asie pour la cinquième fois consécutive, après avoir remporté le titre en 2019, 2021, 2022 et 2023. Le «joyau du tourisme vert » du Vietnam, Môc Châu, a été nommé meilleure destination naturelle régionale d’Asie 2024.

Hà Giang, la province la plus septentrionale du pays, a fait ses débuts dans la catégorie de la meilleure destination culturelle régionale d’Asie 2024. Parallèlement, la province de Hà Nam a été reconnue pour la première fois comme la meilleure destination touristique émergente d’Asie 2024.

«C’est un privilège d’accueillir notre première cérémonie aux Philippines, une célébration qui a servi de vitrine appropriée à cette destination incroyable et à sa capitale historique Manille», a déclaré Graham Cooke, fondateur de la WTA.

«Nos lauréats sont des exemples exceptionnels d’excellence touristique et je félicite chacun d’entre eux pour avoir contribué à élever la référence collective en Asie et en Océanie», s’est-il félicité.

Pour la sixième fois consécutive depuis 2019, le parc national de Cuc Phuong, dans la province septentrionale de Ninh Binh, a été honoré comme le meilleur parc national d’Asie 2024 par la WTA.

Le parc vietnamien a triomphé de plusieurs concurrents de taille dans le monde entier, notamment le parc national de Fuji-Hakone-Izu au Japon, le parc national de Chitwan au Népal, le parc national de Minnieriya au Sri Lanka, les parcs nationaux de Kinabalu et de Taman Negara en Malaisie, ainsi que le parc national de Cat Tiên au Vietnam, pour remporter le titre de cette année.



Selon le directeur du parc national de Cuc Phuong, Nguyên Van Chinh, ce prix est non seulement une source d’encouragement pour le conseil d’administration, mais reflète également l’affection des communautés nationales et internationales pour les efforts persistants depuis plus de 60 ans par diverses générations de personnel du parc. Il reconnaît également les sacrifices et les contributions de la communauté locale, des scientifiques et des millions de visiteurs.

En outre, de nombreuses marques vietnamiennes bien connues dans les domaines de l’hôtellerie, des complexes touristiques, des compagnies aériennes et des agences de voyages ont également été honorées dans diverses catégories des WTA 2024.

Véritables "Oscars du tourisme", les WTA récompensent chaque année les destinations touristiques qui ont fait preuve d’excellence au cours de l’année écoulée et sont considérés comme une référence mondiale dans l’industrie du tourisme. – VNA/VI