Le Vietnam gagne 1,43 milliard de dollars grâce aux exportations de riz au premier trimestre

Le Vietnam a exporté 2,18 millions de tonnes de riz au premier trimestre 2024, rapportant 1,43 milliard de dollars, soit une augmentation de 17,6% en volume et de 45,5% en valeur sur un an. Dans le même temps, le prix moyen du riz à l'exportation a également augmenté de 23,6% pour atteindre 653,9 dollars la tonne.Selon les statistiques préliminaires du Département général des douanes, en mars 2024, les exportations de riz du Vietnam ont augmenté de 99,7% en volume et de 90% en chiffre d'affaires par rapport à février 2024, atteignant plus de 1,12 million de tonnes évaluées à 709,6 millions de dollars.Les Philippines ont été le plus grand marché d'exportation de riz vietnamien au cours des trois premiers mois de 2024, atteignant plus de 1,01 million de tonnes, soit une valeur d'environ 649 millions de dollars. Les exportations représentaient 46,4% du volume total du Vietnam et 45,5% de la valeur totale.Le prix à l'exportation vers ce marché a atteint 641,7 dollars la tonne, en hausse de 27,3% par rapport aux trois premiers mois de 2023.Les exportations de riz vers l'Indonésie se sont classées au deuxième rang, augmentant fortement de 199,7 % en volume et de 308,8 % en revenus pour atteindre 445 326 tonnes et 285,06 millions de dollars. Le prix moyen à l'exportation a bondi de 36,4% à 640 dollars la tonne.Le troisième marché a été la Malaisie avec une croissance de 28,8% en volume et de 60,6% en chiffre d'affaires pour atteindre respectivement 98 917 tonnes et 61,55 millions de dollars.En 2024, le Vietnam vise à maintenir une superficie rizicole de 7,1 millions d'hectares et une production de riz de plus de 43 millions de tonnes, assurant ainsi la consommation intérieure et l'exportation de plus de huit millions de tonnes de riz.Les exportations de riz ont connu une percée l'année dernière, avec un volume atteignant 8,1 millions de tonnes, d'une valeur de 4,7 milliards de dollars, en hausse de 14,4% en volume et de 35,3% en valeur par rapport à l'année précédente. Il s’agit d’un record d’exportation pour l’industrie rizicole vietnamienne.Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, au 22 janvier 2024, le Vietnam comptait 161 commerçants éligibles pour exporter du riz.Hô Chi Minh Ville est la localité qui compte le plus d'exportateurs de riz, avec 36 commerçants. Viennent ensuite Can Tho (34 commerçants), Long An (22), Dong Thap (15) et An Giang (14).Certaines autres localités n'ont qu'un seul commerçant qualifié pour exporter du riz, notamment Ha Nam, Hau Giang, Khanh Hoa, Lang Son et Thanh Hoa.Le département des réserves de l'État autorise l'achat de 220.000 tonnes de riz pour 2024Le gouvernement a donné son feu vert à un projet d'achat d'un total de 220.000 tonnes de riz pour l'année 2024, selon le Département général des réserves de l'État.Le plan comprenait 22 départements de réserve dans les villes et provinces du pays, qui sont chargés de 196 appels d'offres pour l'achat de riz brisé à grains longs à 15 % produit dans le pays, moulu à partir de la récolte du printemps 2024.Les entrepreneurs doivent participer à des sessions d'appel d'offres ouvertes et en ligne ce mois-ci, la date limite étant fixée au 2 mai.Pour les lots d'appel d'offres d'une valeur supérieure à 10 milliards de dôngs, les entrepreneurs doivent fournir un dépôt de garantie de 3% du montant du lot et de 1,5% pour ceux dont la valeur est inférieure au montant. Les gagnants seront annoncés et publiés par le système d'appel d'offres national.En cas de fluctuations des prix, les services locaux de réserve sont chargés de faire rapport aux services généraux pour obtenir des conseils et des instructions afin de garantir que les prix d'achat ne dépasseront pas ceux réglementés par le ministère des Finances.- VNA/VI