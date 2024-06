Le Vietnam et Singapour envisagent de stimuler le commerce des produits aquatiques

Le Vietnam et Singapour ont le potentiel et les avantages pour promouvoir la coopération dans le domaine de la pêche, ont déclaré des experts du secteur lors d'une conférence réunissant les entreprises de pêche du Vietnam et de Singapour le 25 juin à Hô Chi Minh-Ville.



L'événement était organisé par l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), le Bureau commercial du Vietnam à Singapour et le Département des affaires extérieures de Hô Chi Minh-Ville.



To Thi Tuong Lan, secrétaire générale adjointe de la VASEP, a déclaré lors de la conférence que l'industrie de la pêche vietnamienne se concentrait sur le développement de produits transformés à haute valeur ajoutée.



Elle a noté que le Vietnam avait l'avantage dans l'élevage, la transformation et l'exportation de crevettes et de poisson. Parallèlement, avec un grand nombre de touristes, Singapour connaît une demande croissante de produits de haute qualité.



Bien que Singapour soit un petit marché de consommation, c'est une porte d'entrée importante pour les produits vietnamiens en général et les fruits de mer en particulier vers de nombreux autres pays de la région et du monde, a déclaré To Thi Tuong Lan.



Si le Vietnam possède des atouts en matière de production et de transformation, les entreprises singapouriennes disposent de très bonnes compétences en commerce international.



De plus, le Vietnam et Singapour sont membres de nombreux accords de libre-échange dans la région et dans le monde, et leur situation géographique proche est très pratique pour le transport. Par conséquent, les entreprises vietnamiennes peuvent profiter de la coopération commerciale avec les entreprises singapouriennes pour accéder à d'autres marchés, a déclaré To Thi Tuong Lan.



Cao Xuan Thang, chef du bureau commercial du Vietnam à Singapour, a déclaré que les fruits de mer vietnamiens sont de plus en plus visibles à Singapour et ont reçu de bons retours de la part des consommateurs.



Selon Thang, une fois que les entreprises vietnamiennes de produits de la mer pourront se connecter avec des partenaires singapouriens, les produits vietnamiens auront de grandes opportunités pour atteindre d'autres marchés.



Le président de la Seafood Association Industries Singapore (SIAS) a déclaré que la coopération des entreprises singapouriennes et vietnamiennes contribuera non seulement à augmenter le chiffre d'affaires commercial entre les deux pays, mais favorisera également le développement du commerce des produits de la mer et des réseaux de distribution dans la région, aidant ainsi les produits de la mer vietnamiens à atteindre davantage sur les marchés dans le monde.- VNA/VI