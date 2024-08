Le Vietnam et l’Inde publient une déclaration commune

Le Vietnam et l’Inde ont publié une déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays à l’occasion de la visite d’État du Premier ministre Pham Minh Chinh en Inde du 30 juillet au 1er août.



Voici le texte intégral de la déclaration commune:



DÉCLARATION COMMUNE SUR LE RENFORCEMENT DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE INTÉGRAL ENTRE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIET NAM ET LA RÉPUBLIQUE DE L’INDE



Lors de la visite d’État du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en Inde

(New Delhi, 30 juillet - 01 août 2024)



1. À l’invitation du Premier ministre indien, S.E. Narendra Modi, le Premier ministre vietnamien, S.E. Français Pham Minh Chinh a effectué une visite d’État en Inde du 30 juillet au 1er août 2024. Le Premier ministre Pham Minh Chinh était accompagné d’une délégation officielle de haut niveau comprenant des ministres et des dirigeants de nombreux ministères du Vietnam.



2. Le 1er août 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a été accueilli solennellement au Rashtrapati Bhavan et il s’est rendu à Raj Ghat pour rendre des hommages floraux au Mahatma Gandhi. Cela a été suivi par des entretiens bilatéraux entre les deux Premiers ministres. Par la suite, les Premiers ministres ont assisté à la signature et à l’échange de documents bilatéraux. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté au banquet offert par le Premier ministre Narendra Modi. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite au président de l’Inde S.E. Droupadi Murmu et au vice-président de l’Inde S.E. Jagdeep Dhankhar. Le ministre des Affaires étrangères de l’Inde S.E. S. Jaishankar a rendu visite au Premier ministre Pham Minh Chinh. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également prononcé un discours politique au Conseil indien des affaires mondiales et s’est adressé au Forum des affaires Vietnam-Inde et a eu des discussions avec des entreprises indiennes.



RELATIONS POLITIQUES

3. Les entretiens au niveau des délégations entre le Vietnam et l’Inde se sont déroulés dans une atmosphère chaleureuse, cordiale et amicale. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité le Premier ministre Narendra Modi pour son élection à un troisième mandat historique et a exprimé sa conviction que l’Inde poursuivra son développement et occupera un rôle et une position de plus en plus importants sur la scène internationale sous la direction du Premier ministre Narendra Modi.



4. Les dirigeants ont passé en revue l’amitié profonde et de longue date entre l’Inde et le Vietnam et ont exprimé leur satisfaction quant au fort développement des relations bilatérales depuis l’élévation de la relation au niveau de partenariat stratégique global en 2016. Les dirigeants ont convenu de poursuivre la mise en œuvre effective des résultats des pourparlers et des visites de haut niveau de ces dernières années, notamment la Vision commune Inde-Vietnam pour la paix, la prospérité et le peuple en 2020, et les résultats des réunions entre le Premier ministre Narendra Modi et le Premier ministre Pham Minh Chinh le 1er août 2024 à New Delhi, entre autres.



5. Les dirigeants ont convenu de maintenir des échanges réguliers à tous les niveaux. Les dirigeants ont convenu que les réalités géopolitiques actuelles appellent à une coopération plus étroite entre l’Inde et le Vietnam. Ils ont reconnu la convergence de leur vision du monde et ont exprimé leur soutien à une plus grande voix et à un plus grand rôle du Sud global dans les affaires internationales. Les dirigeants ont convenu de renforcer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde dans tous les domaines.



6. Sur la base des excellentes relations bilatérales existantes, les deux dirigeants ont convenu de maintenir des échanges réguliers à tous les niveaux.



7. Les dirigeants ont apprécié les mécanismes institutionnels multidimensionnels entre les deux pays dans les domaines de la politique étrangère, de la sécurité et du domaine maritime, de la coopération en matière de défense, des échanges parlementaires, du commerce et de l’investissement, de l’agriculture, de la santé, de l’aviation civile, des technologies de l’information et de la communication, de la science et de la technologie, y compris l’espace et la technologie nucléaire, du tourisme et de la culture. Ils ont convenu d’intensifier et de renforcer le dialogue bilatéral dans divers domaines, y compris le Comité mixte sur l’économie, le commerce, la science et la technologie pour le bénéfice mutuel. Ils ont salué la signature du Plan d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique intégral pour la période 2024-2028.



COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, COMMERCIALE ET D’INVESTISSEMENT

8. En tant que deux économies en croissance rapide, les dirigeants de l’Inde et du Vietnam ont convenu de renforcer la coopération au niveau des gouvernements et des entreprises pour accroître le commerce bilatéral, l’investissement et le partenariat technologique. Les dirigeants ont convenu d’élever davantage le commerce du niveau actuel d’environ 15 milliards de dollars. Les deux parties ont également convenu de la nécessité d’une coopération plus étroite pour supprimer les barrières commerciales en vue de faciliter et d’améliorer le commerce bilatéral. Ils ont convenu que la révision en cours de l’accord sur le commerce des marchandises ASEAN-Inde devrait générer un régime plus convivial, simple et facilitant le commerce pour les deux pays.



9. Les dirigeants ont convenu de poursuivre les efforts pour promouvoir les flux d’investissement entre les deux pays. Le Vietnam a salué les investissements de l’Inde dans les infrastructures, la haute technologie, la technologie source, la technologie propre, les technologies de l’information, les industries de soutien et de fabrication, l’industrie textile, automobile et des matériaux, l’agriculture verte, l’agriculture intelligente, l’innovation et les startups, les semi-conducteurs, les projets d’énergie renouvelable et de conservation d’énergie, la production d’électricité, le biogaz et les tissus en polyester, entre autres, au Vietnam. L’Inde a salué les investissements du Vietnam dans les domaines de l’agriculture, de l’agro-industrie, de l’aquaculture, de la transformation du bois, du développement urbain et des infrastructures, de la production de bambou et de produits forestiers, de l’hôtellerie et du tourisme, des technologies numériques, des véhicules électriques, des soins de santé et des services en Inde. Cet engagement mutuel vise à renforcer davantage la coopération économique entre les deux pays.



10. L’Inde a salué la décision du Vietnam de rejoindre la Coalition pour des infrastructures résilientes face aux catastrophes et l’achèvement rapide des procédures nationales pour rejoindre officiellement l’Alliance solaire internationale. Le Vietnam a apprécié l’initiative indienne de l’Alliance mondiale pour les biocarburants.



11. En tant que deux pays côtiers de la région, ils ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l’océanographie, des sciences marines et de l’économie bleue, ainsi que dans le renforcement des capacités dans ce domaine. Les dirigeants ont également réitéré leur coopération mutuellement bénéfique dans le secteur du pétrole et du gaz, y compris l’exploration et la production sur le plateau continental du Vietnam.



12. Les dirigeants ont convenu de renforcer le partage d’expériences dans l’élaboration de réglementations et de politiques soutenant la promotion du commerce électronique et de l’économie numérique. Soutenir les entreprises des deux parties dans leur participation au commerce électronique et aux plateformes numériques afin de tirer parti du commerce électronique pour améliorer la capacité d’exportation et participer de manière durable aux chaînes de valeur régionales et mondiales. Ils encouragent également les agences gouvernementales et les entreprises concernées des deux parties à explorer les opportunités de coopération dans l’économie verte, l’économie circulaire, l’économie numérique et les industries critiques telles que les éléments de terres rares, les semi-conducteurs et les nanomatériaux.



COOPÉRATION EN MATIÈRE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

13. Les dirigeants ont salué la mise en œuvre effective de la Déclaration de vision commune sur le partenariat de défense Inde-Viet Nam à l’horizon 2030 et le renforcement de la coopération en matière de défense entre les deux pays au cours des dernières années, couvrant les dialogues, la coopération en matière de formation et de renforcement des capacités, l’échange de bonnes pratiques, les exercices, la politique de défense et la coopération industrielle. Ils ont convenu de renforcer davantage la coopération en matière de défense sur la base des intérêts et des priorités mutuels des deux pays, ce qui contribuera également à une plus grande stabilité dans la région indo-pacifique au sens large.



14. Les dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la coopération dans divers domaines, notamment le développement des ressources humaines et le maintien de la collaboration dans les opérations de maintien de la paix, l’hydrographie, la cybersécurité, le partage d’informations, la recherche stratégique, la sécurité maritime, la sûreté maritime, les opérations de recherche et de sauvetage, l’aide humanitaire, la gestion des catastrophes et les interventions et secours d’urgence.



15. Les dirigeants ont convenu de la mise en œuvre rapide de l’Accord de mise en œuvre sur l’hydrographie et de la formation d’un Comité mixte.



16. Les dirigeants ont salué la signature d’un accord de prêt au titre de la ligne de crédit de 300 millions de dollars américains accordée par le gouvernement indien au gouvernement vietnamien pour l’approvisionnement en matière de défense.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre Narendra Modi supervisent l’échange de deux accords de ligne de crédit de 300 millions de dollars entre le ministère vietnamien des Finances et la Banque d’import-export de l’Inde, à New Delhi, le 1er août 2024. Photo : VNA

INNOVATION ET COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE

17. Les dirigeants ont réitéré l’importance des technologies numériques et ont encouragé l’élaboration d’un cadre visant à promouvoir la coopération bilatérale en matière d’innovation financière et de paiements numériques entre le Vietnam et l’Inde.



18. Reconnaissant les priorités nationales des deux pays en matière de transformation numérique et de transition énergétique, les dirigeants ont décidé d’encourager des échanges et une coopération accrus dans des domaines tels que les infrastructures publiques numériques, les applications des technologies spatiales, les énergies renouvelables, la biotechnologie et les technologies de résilience aux catastrophes.



19. Les dirigeants ont noté avec satisfaction la collaboration en cours dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et ont convenu d’intensifier le suivi des différentes pistes de coopération future issues de la 3e réunion du Comité mixte Inde-Vietnam sur l’énergie atomique.



20. Ils ont salué les progrès réalisés vers la mise en place d’une station de suivi, de réception de données et d’une installation de traitement de données ASEAN-Inde au Vietnam.



DÉVELOPPEMENT, CULTURE, COOPÉRATION TOURISTIQUE ET ÉCHANGES POPULAIRES

21. Les dirigeants ont salué la coopération bilatérale au développement dans le cadre de la coopération Mékong-Gange à travers des projets à impact rapide, des formations ITEC et des bourses d’études. Ils ont apprécié la création du Centre d’excellence pour le développement et la formation de logiciels à l’Institut de technologie des postes et télécommunications de Ho Chi Minh-Ville avec la coopération indienne. Ils ont également salué la création du parc de logiciels de l’armée à l’Université des télécommunications de Nha Trang avec le soutien du gouvernement indien.



22. Les dirigeants ont encouragé un plus grand nombre d’échanges d’étudiants, de professeurs et de chercheurs entre les universités, les groupes de réflexion et d’autres institutions des deux pays dans le contexte de "Viksit Bharat @ 2047" et de la vision du Vietnam de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. Ils ont également soutenu la collaboration entre les institutions sur des questions d’intérêt pour le Sud global.



23. Ils ont apprécié l’augmentation des vols directs entre les deux pays qui ont augmenté les flux de voyages et de tourisme dans les deux sens. Français Ils ont encouragé une augmentation supplémentaire de la connectivité et du tourisme entre l’Inde et le Vietnam.



24. Rappelant les liens historiques et patrimoniaux entre les deux pays, les dirigeants ont encouragé un plus grand échange d’érudits bouddhistes, de moines, de pèlerins et d’étudiants, et dans ce sens ont salué le développement continu des sites et institutions bouddhistes et autres sites et institutions spirituelles. Le Vietnam a apprécié l’engagement de l’Inde pour la restauration et la conservation du site du patrimoine mondial de l’UNESCO de My Son et le travail effectué par Archaeological Survey of India dans les blocs A, H et K ainsi que le projet à venir dans le bloc F.



25. L’Inde a apprécié le soutien du Vietnam à l’organisation annuelle de la Journée internationale du yoga dans un grand nombre de villes et provinces vietnamiennes. Les dirigeants ont exprimé leur soutien à une plus grande coopération entre les institutions de yoga des deux pays et aux échanges bilatéraux dans le domaine de la médecine traditionnelle, y compris le domaine des plantes médicinales. Ils ont également convenu de renforcer les échanges culturels et la coopération médiatique entre les deux pays.



COOPÉRATION RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

26. Les dirigeants ont convenu du rôle clé de la centralité de l’ASEAN dans l’évolution de l’architecture régionale pour la paix, la stabilité et la prospérité régionales. Ils ont soutenu le renforcement du partenariat stratégique global ASEAN-Inde qui complète les relations bilatérales avec les États membres respectifs. Les dirigeants ont apprécié la déclaration conjointe ASEAN-Inde sur la coopération concernant la perspective de l’ASEAN sur l’Indo-Pacifique (AOIP) pour la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, qui offre des opportunités de coopération accrue entre l’AOIP et l’Initiative des océans indo-pacifiques. Ils ont convenu de continuer à renforcer la coopération et le soutien mutuel dans tous les forums internationaux. L’Inde a apprécié le soutien constant du Vietnam à son adhésion permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies réformé.



27. Soulignant le lien entre prospérité et sécurité, les dirigeants ont réaffirmé l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, tout en recherchant le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), sans recourir à la menace ou à l’usage de la force. Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la non-militarisation et de la retenue dans la conduite de toutes les activités des demandeurs et de tous les autres États, et d’éviter les actions qui pourraient compliquer davantage la situation ou aggraver les différends affectant la paix et la stabilité. Les deux dirigeants ont mis l’accent sur le cadre juridique établi par la CNUDM dans lequel toutes les activités dans les océans et les mers doivent être menées, et sur le fait que la CNUDM constitue la base pour déterminer les droits maritimes, les droits souverains, la juridiction et les intérêts légitimes sur les zones maritimes. Les deux dirigeants ont également appelé à la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) dans son intégralité et à des négociations de fond en vue de la conclusion rapide d’un Code de conduite substantiel et efficace en Mer Orientale (COC) conformément au droit international, en particulier à la CNUDM, qui ne porte pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de toutes les nations, y compris celles qui ne sont pas parties à ces négociations.



28. Les deux dirigeants ont condamné sans équivoque le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, y compris le terrorisme transfrontalier. Ils ont souligné l’importance de la collaboration internationale dans la lutte contre cette menace conformément au droit international, en particulier aux principes de la Charte des Nations Unies, et ont réitéré leur engagement à conjuguer leurs efforts dans ce domaine.



29. Les dirigeants ont salué la signature de divers documents de coopération bilatérale, qui sont annexés.



30. Le Premier ministre vietnamien a apprécié les dispositions prises pour la visite et l’hospitalité qui lui a été offerte, ainsi qu’à sa délégation. Il a invité le Premier ministre indien à se rendre au Vietnam.



New Delhi 01 août 2024



* Liste des accords/protocoles d’accord/annonces Inde-Vietnam

Plan d’action pour faire progresser le partenariat stratégique intégral entre l’Inde et le Vietnam 2024-2028.

Protocole d’accord de coopération en matière de renforcement des capacités douanières entre le CBIC, Inde et le Département général des douanes vietnamiennes, Vietnam.

Protocole d’accord entre l’Université centrale d’agriculture, Imphal, Manipur et l’Académie vietnamienne des sciences agricoles, Hanoi pour la coopération en matière de recherche et d’éducation agricoles.

Protocole d’accord entre le ministère du Droit et de la Justice de l’Inde et le ministère de la Justice du Vietnam sur la coopération dans le domaine juridique.

Mémorandum d’accord entre Prasar Bharati et la Voix du Vietnam pour la coopération en matière de radio et de télévision.

Accord de ligne de crédit en dollars de 120 millions de dollars entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam représenté par le ministère des Finances (MoF) et la Banque d’import-export de l’Inde (EXIM) et accord de ligne de crédit en dollars de 180 millions USD entre le gouvernement de la République socialiste du Vietnam représenté par le ministère des Finances (MoF) et la Banque d’import-export de l’Inde (EXIM).

Lettre d’intention entre l’Inde et le Vietnam pour la restauration et la conservation du bloc « F » sur le site du patrimoine mondial de l’UNESCO de My Son.

Protocole d’accord entre l’Administration de la médecine traditionnelle du ministère de la Santé de la République socialiste du Vietnam et le Conseil national des plantes médicinales du département d’Ayush, ministère d’Ayush du gouvernement de la République de l’Inde sur la coopération dans le domaine des plantes médicinales.Mémorandum d’accord entre le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de la République socialiste du Vietnam et le ministère des Ports, de la Navigation et des Voies navigables de la République de l’Inde sur la coopération et le développement du complexe du patrimoine maritime national (NMHC) à Lothal, Gujarat.

Inauguration virtuelle du parc de logiciels de l’armée à l’Université des télécommunications de Nha Trang, au Vietnam.

Le Vietnam va rejoindre la Coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes (CDRI). – VNA/VI