Le Vietnam et le Royaume-Uni renforcent leur coopération dans la lutte contre la traite des êtres humains

Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, et le deuxième secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur britannique, Simon Ridley. Photo : VNA

Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, a reçu le deuxième secrétaire permanent du ministère de l'Intérieur britannique, Simon Ridley, à Hanoï le 4 mars.



Hoang Xuan Chien a déclaré que les défis sécuritaires non traditionnels, notamment la traite des êtres humains, étaient une préoccupation commune de la communauté internationale, ainsi que du Vietnam et du Royaume-Uni ces derniers temps.

Le Vietnam considère la lutte contre la traite des êtres humains comme une tâche cruciale pour protéger les droits de l'homme conformément au droit international, notamment les conventions internationales sur les droits de l'homme dont le Vietnam est signataire, ainsi que pour maintenir la sécurité et l'ordre social conformément aux réglementations légales, a-t-il déclaré.



L'officier a apprécié la coopération du Royaume-Uni avec le Vietnam dans la lutte contre la traite des êtres humains avec diverses activités, telles que l'échange de délégations, le partage d'expériences et l'enseignement de l'anglais. Hoang Xuan Chien a exprimé son espoir que les deux parties continueront à travailler ensemble pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération pertinents dans ce domaine.



De son côté, Simon Ridley a salué la collaboration entre le ministère de l’Intérieur britannique et le ministère vietnamien de la Défense nationale.



Il a affirmé que le Vietnam est l’un des principaux partenaires du Bureau dans le combat à travers de multiples initiatives, la coopération en matière de partage d’expériences étant un objectif clé que le Royaume-Uni souhaite promouvoir.



Simon Ridley s’est engagé à travailler plus dur pour renforcer la coopération avec le Vietnam dans cet effort, contribuant ainsi au développement global des relations entre le Vietnam et le Royaume-Uni et à la collaboration entre le ministère de la Défense et le Bureau en particulier.- VNA/VI