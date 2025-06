Le Vietnam et le Laos se félicitent de leurs relations et poursuivent leur dynamique

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, s’est entretenu lundi 2 juin avec Bounleua Phandanouvong, président par intérim de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam.

Les deux parties se sont réjouies du développement solide et efficace de la coopération entre le Vietnam et le Laos dans tous les domaines. Les relations politiques continuent de se renforcer grâce à des échanges réguliers de délégations de haut niveau et à des réunions. La coopération en matière de sécurité et de défense demeure un pilier essentiel, tandis que la coopération économique bénéficie d’une attention particulière. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 2,2 milliards de dollars en 2024, en hausse de 33,9% par rapport à 2023, et ont atteint 1,3 milliard de dollars au cours des quatre premiers mois de 2025, en hausse de 109,3% sur un an.

Les deux pays ont notamment récemment inauguré le quai n°3 du port de Vung Ang, symbole de leur solidarité et étape importante marquant un nouveau chapitre de leur partenariat économique, offrant au Laos un accès à la mer.

La coopération dans d’autres domaines essentiels tels que la connectivité des transports, l’éducation et la formation, la culture, les échanges populaires et la coordination au sein des forums régionaux et internationaux a également enregistré des résultats positifs. La coopération entre les ministères, les agences et les provinces frontalières des deux pays a produit des résultats significatifs.

Les deux parties ont hautement apprécié l’étroite coopération entre la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL. Elles ont convenu de poursuivre leur étroite collaboration afin de mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau entre les deux partis et les deux pays.

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères et la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL se sont engagés à élaborer conjointement un accord de coopération pour la période 2026-2030; à assurer une préparation rigoureuse des activités diplomatiques de haut niveau et des mécanismes de coopération; et à intensifier les échanges d’informations et d’expériences en matière d’édification du Parti et de préparation du Congrès national du Parti de chaque pays.

Les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur les développements régionaux et mondiaux, convenant de se consulter activement et de coordonner leurs positions sur les questions régionales stratégiques. Elles se sont engagées à collaborer étroitement au sein de l’ASEAN et d’autres mécanismes de coopération sous-régionale, et à renforcer les efforts bilatéraux visant à promouvoir la valeur des relations Vietnam-Laos au sein du système socialiste. – VNA/VI