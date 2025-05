Le Vietnam et la Thaïlande s’améliorent leurs relations vers un partenariat stratégique global

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra. Photo : VNA

Dans l'après-midi du 16 mai, à Hanoi, juste après la 4e réunion conjointe du Cabinet entre les deux gouvernements du Vietnam et du Royaume de Thaïlande, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra ont rencontré la presse et ont assisté à la cérémonie d'échange de documents de coopération entre les deux parties.

Annonçant les résultats de la réunion conjointe du Cabinet entre les deux gouvernements, les deux Premiers ministres ont annoncé que le Vietnam et la Thaïlande ont élevé leurs relations bilatérales à un partenariat stratégique global.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a une fois de plus eu le plaisir d'accueillir la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra et sa suite lors de leur première visite officielle au Vietnam et de la 4e réunion conjointe du Cabinet entre les deux gouvernements. Les deux Premiers ministres ont présidé avec succès la 4e réunion conjointe du Cabinet entre les deux gouvernements et ont convenu de nombreuses orientations stratégiques importantes, au cours desquelles les deux parties ont officiellement amélioré leur relation de partenariat stratégique à « partenariat stratégique global ».

Le Premier ministre a déclaré que la Thaïlande était l’un des premiers pays de l’ASEAN à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam après la réunification du pays. Le Vietnam est le seul pays à avoir mis en place un mécanisme de réunion conjointe du Cabinet, proposé par le Premier ministre thaïlandais Thaksin Shinawatra en 2004 ; a été le premier pays de l’ASEAN à établir un partenariat stratégique avec le Vietnam en 2013, sous la direction du Premier ministre thaïlandais Yingluck Shinawatra et maintenant les deux pays améliorent leur relation en un partenariat stratégique global.

Selon le Premier ministre, l’élévation des relations des deux pays au niveau d’un partenariat stratégique global crée un environnement pacifique et stable pour la sécurité et la défense dans la région de l’ASEAN, sur le continent et dans le monde en général ; contribuer au développement socio-économique rapide et durable du Vietnam et de la Thaïlande, apporter bonheur et prospérité aux peuples des deux pays.

Photo : VNA

Les deux parties ont convenu d'élaborer d'urgence un programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande pour la période 2025-2030, basé sur trois piliers clés, qui sont trois rampes de lancement pour faire avancer le navire de coopération Vietnam-Thaïlande.

Dans le cadre du premier pilier - Partenariat pour une paix durable, les deux parties ont convenu d'approfondir davantage la coopération politique, de défense et de sécurité afin de maintenir un environnement pacifique, sûr et stable dans les deux pays et dans la région. En conséquence, les deux parties multiplieront les contacts de haut niveau, en organisant tout d'abord la visite au Vietnam du Roi et de la Reine de Thaïlande et la visite en Thaïlande du secrétaire général To Lam au moment opportun.

Dans le même temps, les deux parties renforceront les mécanismes de coopération entre les deux pays, en particulier le mécanisme de réunion conjointe du Cabinet et le Comité mixte sur la coopération bilatérale Vietnam-Thaïlande ; En particulier, des réunions annuelles entre les deux Premiers ministres se tiendront à l’échelle bilatérale et multilatérale, et les mécanismes du Dialogue sur la politique de défense et du Dialogue de haut niveau sur la prévention et le contrôle de la criminalité et les questions de sécurité seront élevés au niveau ministériel.

Les deux parties ont convenu de promouvoir et d’élargir la coopération dans les domaines de la sécurité et de la sûreté maritimes, de l’industrie de la défense, de la logistique, de la médecine militaire, de la recherche et du sauvetage, de la gestion des frontières et des échanges entre les branches et services militaires ; s’engage à renforcer la coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains et la cybercriminalité ; réaffirmant l’engagement de ne permettre à aucun individu ou organisation d’utiliser le territoire d’un pays contre un autre.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination et les échanges sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance de maintenir la solidarité, l'autonomie et l'unité de l'ASEAN dans la diversité, de promouvoir fortement le rôle central de l'Association et de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation en Mer Orientale sur la base du droit international, en particulier la CNUDM de 1982, et de promouvoir l'adoption rapide d'un COC efficace et substantiel conformément au droit international.

Le deuxième pilier - Partenariat pour le développement durable, les deux parties ont convenu de promouvoir la connexion des deux économies dans le cadre de la stratégie de connexion en 3 étapes, qui consiste à connecter les chaînes d'approvisionnement ; connecter les entreprises et les localités des deux pays, relier les stratégies de croissance durable et de croissance verte entre les deux pays.

Sur cette base, les deux parties sont parvenues à un consensus élevé sur la mise en œuvre de cinq améliorations : renforcer la facilitation des importations et des exportations de marchandises de l'autre, en s'efforçant d'atteindre 25 milliards de dollars dans les temps à venir dans une direction équilibrée et durable ; Renforcer la facilitation de l’accès des entreprises d’un pays au marché et accroître les investissements dans l’autre pays, en particulier dans des domaines potentiels tels que l’énergie propre, l’économie numérique, l’économie verte, l’innovation et l’agriculture de haute technologie.

En outre, les deux parties renforceront la connectivité des infrastructures de transport et de logistique, en particulier le corridor économique Est-Ouest, afin de faciliter la circulation des biens, des services et des personnes entre les deux pays et au sein de la région, de renforcer la coopération dans l’application de la science et de la technologie, l’innovation et la transformation numérique, la transformation verte dans divers domaines, vers une économie à faible émission de carbone et zéro émission nette, promouvoir la coopération en matière de travail, d’emploi et de sécurité sociale et la mise en œuvre de l’accord sur le recrutement de travailleurs vietnamiens pour travailler en Thaïlande.

Dans le troisième pilier clé - Partenariat pour un avenir durable, les deux parties ont identifié l'investissement dans la jeune génération, l'éducation, les échanges interpersonnels et la culture comme un investissement pour un avenir durable des deux pays et des deux peuples.

Dans cet esprit, les deux parties ont convenu de promouvoir davantage les échanges interpersonnels, en particulier entre les jeunes générations des deux pays, et de renforcer la coopération entre les établissements de formation, les échanges d’étudiants et les bourses d’études, développer les centres de langue vietnamienne en Thaïlande et les centres de langue thaï au Vietnam, maximiser le cadre de jumelage entre localités, encourager l’ouverture de davantage de vols directs entre les localités des deux pays et promouvoir la réalisation de l'initiative de connexion touristique « 06 pays - 01 destination ».

Les deux parties se sont engagées à créer des conditions favorables pour que les citoyens d'un pays puissent vivre, travailler et étudier dans l'autre pays, notamment la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant en Thaïlande.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé qu'avec la mise à niveau vers le Partenariat stratégique global, la relation Vietnam-Thaïlande est devenue un courant fort dans le grand fleuve de la région, estimant que sur la base de l’amitié, de la vision commune et de la confiance stratégique, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande continueront de se développer fortement, diffusant des valeurs positives - non seulement pour les peuples des deux pays mais aussi pour une Asie du Sud-Est pacifique, stable, coopérative et développée de manière durable.

La Première ministre thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra, a respectueusement remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh et le gouvernement du Vietnam pour leur accueil chaleureux et respectueux ; Elle a exprimé son honneur de visiter le Vietnam pour la première fois et de coprésider la réunion conjointe du Cabinet entre les deux gouvernements.

En accord avec le contenu communiqué par le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre Paetongtarn Shinawatra a déclaré que les deux parties avaient convenu d'accroître les visites et les consultations politiques de haut niveau. Dans un avenir proche, la Thaïlande invitera le Premier ministre Pham Minh Chinh à assister à la Conférence Mékong-Lancang qui se tiendra en Thaïlande fin 2025 et aux activités pour célébrer le 50e anniversaire des relations Vietnam-Thaïlande en 2026.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense, notamment en matière de prévention et de lutte contre la drogue, la fraude en ligne et la pêche illégale, partage de renseignements pour prévenir et combattre la criminalité transnationale, promouvoir la connectivité entre les deux économies pour profiter des avantages de chaque partie et se compléter mutuellement sur la base de trois piliers : la chaîne d'approvisionnement, l'économie locale, l'économie verte, avec pour objectif de porter prochainement la valeur d’échanges commerciaux bilatéraux à 25 milliards de dollars.

Selon la Première ministre thaïlandaise, les deux parties ont convenu d'organiser prochainement une réunion du Comité mixte Vietnam-Thaïlande sur le commerce ; créer les conditions permettant aux entreprises des deux parties de coopérer, d’investir et de faire des affaires de chaque côté ; promouvoir fortement les liaisons de transport entre les deux pays par voie aérienne, routière et maritime, notamment en ouvrant un vol direct du Vietnam vers le nord-est de la Thaïlande ; promouvoir davantage le tourisme entre les deux pays, en particulier entre le Vietnam et le nord-est de la Thaïlande, ainsi que la route maritime Singapour - Vietnam - Thaïlande.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans l'éducation et la formation, d'améliorer la qualité des ressources humaines, en particulier dans les domaines des STEM, de l'IA et des semi-conducteurs, notamment en reproduisant le modèle de coopération entre l'Université de Khon Kaen et l'Université FPT dans la formation des ressources humaines dans la technologie des semi-conducteurs. En particulier, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération entre la sous-région du Mékong et l’ASEAN, et de renforcer et de promouvoir le rôle central de l’ASEAN dans le soutien de la paix au Myanmar...

Auparavant, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la Première ministre thaïlandaise Paetongtarn Shinawatra ont assisté à la cérémonie de signature de 8 documents de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays dans les domaines suivants :

Protocole d'accord entre le ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le ministère du Commerce du Royaume de Thaïlande sur la coopération dans le domaine de l'économie et du commerce.

Ce sont le soutien financier à l'occasion de plus d'une décennie de mise en œuvre de la lettre d'accord sur la coopération en matière d'application de la loi et de contrôle des drogues entre le Bureau de la Commission de lutte contre les stupéfiants du ministère de la Justice de Thaïlande et le Département de police chargé des enquêtes sur les délits liés aux drogues du ministère de la Sécurité publique du Vietnam; le Programme de coopération entre le Département de la gestion et du développement du marché intérieur, le Département du développement du marché extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam et le Groupe central pour la période 2026-2028; le Protocole d'accord entre le Comité populaire provincial de Hung Yen et WHA Industrial Development Public Company Limited sur le développement du parc industriel de Phu Cu dans la province de Hung Yen; le Protocole d'accord sur la coopération en matière d'investissement stratégique entre le Comité populaire provincial de Phu Tho et le groupe Amata Vietnam, la décision approuvant la politique d'investissement du projet, infrastructure du parc industriel de Giang Quang Thinh (WHA Smart Technology 2), province de Thanh Hoa; de l'Accord de coopération global entre la Banque d’investissement et de développement du Vietnam et la Banque d'import-export de Thaïlande et du Protocole d'accord entre l'Université de Khon Kaen et l'Université FPT sur la coopération en matière de formation des ressources humaines dans le domaine de la technologie des semi-conducteurs. - VNA/VI