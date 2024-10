Le Vietnam et la Mongolie publient une Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat intégral

Le Vietnam et la Mongolie ont publié une Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat intégral lors d'une visite d'État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de l'État To Lam du 30 septembre au 1er octobre en Mongolie.

La Déclaration commune indique qu'au cours de ce voyage, le dirigeant vietnamien s'est entretenu avec le président mongol Ukhnaagiin Khurelsukh, le président du Grand Khoural d'État de la Mongolie Dashzegve Amarbayasgalan et le Premier ministre Luvsannamsrain Oyun-Erdene.

Les dirigeants des deux pays ont hautement apprécié l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie, qui s'est fortement renforcée et développée au cours des 70 dernières années. Ils ont également discuté des orientations pour le développement des relations bilatérales dans les temps à venir, ainsi que de certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les dirigeants des deux pays ont affirmé que la Mongolie considère toujours le Vietnam comme un partenaire important en Asie du Sud-Est et souhaite développer une coopération mutuellement bénéfique dans tous les domaines.

Le Vietnam a souligné qu'il attache de l'importance au développement des relations avec la Mongolie, qu'il respecte la politique étrangère pacifique, ouverte, indépendante et à plusieurs piliers de cette dernière ainsi que la politique du « troisième voisin », et qu'il espère promouvoir davantage les relations bilatérales dans les temps à venir.

Les dirigeants des deux pays ont estimé que le développement et l'intensification des relations entre le Vietnam et la Mongolie correspondent aux intérêts communs des deux peuples, contribuant de manière significative à la paix, à la stabilité et au développement régionaux et mondiaux. Ils ont convenu d'élever les relations bilatérales au niveau de partenariat intégral et de continuer à stimuler l'expansion de la coopération.

En particulier, le Vietnam et la Mongolie renforceront la coopération politique par des mesures telles que l'augmentation des visites mutuelles, des échanges et des réunions à tous les niveaux entre leurs partis, États, gouvernements et parlements ; le renforcement des liens entre les organes législatifs et le maintien de l'efficacité du mécanisme de consultation politique au niveau du vice-ministre des Affaires étrangères.

Les deux pays renforceront leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de l'application de la loi, ainsi que dans les partenariats économiques, commerciaux et d'investissement.

Une coopération axée sur les résultats sera encouragée dans des domaines tels que l'agriculture, la science, les transports, la culture, les sports, le tourisme, l'éducation, le travail, l'environnement et la protection sociale.

En outre, les deux pays renforceront également leur coopération dans les affaires régionales et internationales, notamment dans le cadre des organisations internationales et régionales et dans la réponse aux menaces sécuritaires non traditionnelles telles que le changement climatique, le terrorisme et la criminalité transnationale. Les dirigeants ont également souligné l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Mer Orientale, ainsi que du règlement pacifique des différends sur la base de la Charte des Nations Unies et, en particulier, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Au cours de la visite, les deux parties ont également signé plusieurs documents de coopération.

Les dirigeants des deux pays ont partagé l'avis que la visite d'État en Mongolie du secrétaire général et président To Lam contribue considérablement à orienter et à ouvrir les perspectives de l'amitié et de la coopération entre les deux pays, selon la Déclaration commune. - VNA/VI