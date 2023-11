Le Vietnam et la communauté internationale appellent les États-Unis à lever l’embargo contre Cuba

La 78e Assemblée générale de l'ONU a discuté les 1er et 2 novembre, à New York aux États-Unis, de « La nécessité de mettre fin à l'embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba ».

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la délégation vietnamienne auprès de l'ONU. Photo : VNA

Exprimant la position constante du Vietnam, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la délégation vietnamienne auprès de l'ONU, s'est joint à un grand nombre de pays pour s'opposer à l'embargo économique, commercial et financier contre Cuba, et a souligné que ces mesures violaient le droit international et allaient à l'encontre des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. L'ambassadeur a réaffirmé que le Vietnam s'opposait à toutes les formes d'imposition unilatérale et d'embargo contre des pays souverains.

Partageant et exprimant sa sympathie pour les difficultés de Cuba, l'ambassadeur Dang Hoang Giang a appelé les États-Unis à mettre fin à l'embargo, à retirer Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme et à inverser la politique actuelle à l'égard de ce pays, en avançant vers une normalisation des relations entre les deux pays, sur la base de l'égalité, de la réciprocité, du respect de la souveraineté nationale et de l'indépendance politique de chacun. "Le Vietnam est prêt à partager ses expériences, à promouvoir le dialogue et à instaurer la confiance dans ce processus.", a-t-il affirmé.

A cette occasion, le représentant vietnamien a réaffirmé la coopération étroite, l'amitié et la solidarité du Vietnam avec le peuple frère cubain.

Auparavant, l'Assemblée générale des Nations Unies avait également adopté la résolution « La nécessité de mettre fin à l'embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba » par 187 voix pour, deux voix contre et une voix d’abstention.

L'Assemblée générale des Nations Unies tient depuis 1992 un débat sur le thème "La nécessité de mettre fin à l'embargo économique, commercial et financier imposé par les États-Unis à Cuba" et a adopté une résolution du même nom avec la participation et le soutien de la majorité des pays membres de l'ONU.