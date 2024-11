Le Vietnam et la Bulgarie visent un nouveau sommet sur les échanges commerciaux

Dialogue sur la coopération commerciale et les investissements entre le Vietnam et la Bulgarie, le 14 mai en Bulgarie. Photo: VNA

La visite en cours au Vietnam du président bulgare Rumen Radev devrait élever les relations bilatérales à un nouveau sommet, en particulier dans le domaine économique, alors que les deux pays se préparent à célébrer le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques l’année prochaine.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên a souligné que dans les années 1950, la Bulgarie était l’un des 10 premiers pays au monde à reconnaître et à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam.

Aujourd’hui, le Vietnam est l’une des 40 plus grandes économies du monde, avec un chiffre d’affaires commercial annuel dépassant les 700 milliards de dollars. Cette prouesse économique place le Vietnam parmi les 20 premiers pays commerciaux et parmi les 15 premiers en termes d’attraction d’investissements directs étrangers (IDE), avec un taux de croissance annuel moyen des IDE de 5% à 6%.

Par l’intermédiaire du Vietnam, les entreprises bulgares peuvent accéder au marché de l’ASEAN et à d’autres partenaires internationaux grâce à son entrée dans plusieurs accords de libre-échange (ALE), a-t-il plaidé.

Il a noté que récemment, les entreprises vietnamiennes ont commencé à investir à l’étranger, notamment dans les pays d’Europe et d’Amérique, en particulier dans les secteurs émergents tels que les technologies de l’information, la production de véhicules électriques, la transformation des produits laitiers et agricoles. Par conséquent, il a exprimé le souhait que le gouvernement bulgare offre tout le soutien possible aux entreprises vietnamiennes pour accéder et approfondir leur présence sur le marché bulgare pour un développement mutuel.

Si les entreprises bulgares envisagent d’investir au Vietnam à l’heure actuelle, elles devraient se concentrer sur l’innovation, la science et la technologie, la transformation numérique et la transition verte, a-t-il déclaré.

Lors de la 24e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Bulgarie, le vice-ministre bulgare de l’Économie et de l’Industrie Nikolay Pavlov a affirmé que l’environnement des investissements bulgare était attractif et qu’il offrait des incitations spéciales aux entreprises vietnamiennes. Avec quelque 350 travailleurs vietnamiens déjà en Bulgarie, la coopération dans le domaine du travail constitue une voie prometteuse pour une collaboration plus poussée, tout comme dans des secteurs tels que l’agriculture, les technologies modernes et l’énergie.

Les statistiques du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce ont montré que les échanges bilatéraux ont atteint près de 229,2 millions de dollars au cours des 10 premiers mois de cette année, soit une augmentation de 30,3% par rapport à l’année précédente. Le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 105,3 millions de dollars, tiré par des exportations clés telles que le fil de coton, les grains de café, le caoutchouc naturel, le riz, la noix de cajou, les vêtements, les sacs à main, le cuir et les chaussures de sport, les ordinateurs, les téléphones portables, les composants électroniques, le mobilier de bureau, les produits ménagers en plastique et le tabac brut.

Pour capitaliser sur cette dynamique, le ministère a encouragé les entreprises vietnamiennes à explorer activement le marché bulgare, à rechercher des partenaires et à promouvoir leurs produits. L’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) devrait stimuler davantage les exportations vietnamiennes et positionner la Bulgarie comme une porte d’entrée pour les produits vietnamiens vers d’autres marchés de l’UE. Entrer en contact avec de grandes chaînes de supermarchés comme Billa et Fantastico, rejoindre des délégations de haut rang et participer à des salons et forums commerciaux sont des étapes essentielles pour accroître la part de marché et populariser les produits vietnamiens en Bulgarie dans les années à venir. – VNA/VI