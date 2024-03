Le Vietnam et la Belgique promeuvent la coopération en matière de sport

Le directeur du Département des sports et de l'entraînement physique, Dang Ha Viet a eu une séance de travail le 19 mars à Hanoï avec le président du groupe belge Mentally Fit Global, Alain Goudsmet, afin de discuter des contenus liés à la coopération bilatérale dans les domaines de l'éducation physique et du sport. Séance de travail entre le Département des sports et de l'entraînement physique et le groupe belge Mentally Fit Global. Photo: VNA

A l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Belgique (22 mars 1973 - 22 mars 2023), le Royaume de Belgique et l'ambassade de Belgique au Vietnam ont exprimé leur volonté de se coordonner avec le Département du sport et de l'entraînement physique dans la mise en œuvre du projet "Construire un réseau d'entraînement mental pour le sport vietnamien".

Alain Goudsmet a fait part de la feuille de route de coopération avec le sport vietnamien dans la formation de coachs mentaux de niveau de base qui aidera les athlètes à accroître leur concentration, à améliorer leur confiance, à entraîner leur esprit à surmonter les difficultés et à mieux gérer leurs émotions.



Le public cible n'est pas seulement les athlètes mais aussi les entraîneurs, les membres du staff technique, ... afin de créer des ressources au service de la reproduction de ces formations dans l'avenir, a-t-il déclaré.

Appréciant l'importance du projet, le directeur du Département des sports et de l'entraînement physique, Dang Ha Viet a chargé la Chambre de coopération internationale et les Chambres des sports de haute performance No.1 et No.2 de se coordonner avec le groupe Mentally Fit Global pour élaborer une feuille de route concrète sur la mise en œuvre de ce projet.

La première phase du projet sera mise en œuvre à partir de mai 2024. -VNA