Le Vietnam et l'Europe promeuvent la coopération dans la formation des ressources humaines

Le vice-Premier ministre Tran Luu Quang a proposé à des entreprises de l’Union européenne (UE) et de l’ASEAN de soutenir le Vietnam dans la formation des ressources humaines qualifiées.

En recevant le 27 juin à Hanoï une délégation du Conseil d’affaires UE-ASEAN, le vice-Premier ministre ministre Tran Luu Quang a souligné des activités des entreprises européennes en général et du Conseil d'affaires UE-ASEAN, qui ont contribué positivement au développement économique du Vietnam ainsi qu'au développement du système de partenariat et de coopération intégral Vietnam-UE.

En ce qui concerne l'amélioration de l'environnement des affaires et l'attraction des investissements étrangers, le vice-Premier ministre a déclaré que ces derniers temps, le travail de construction et de perfectionnement des institutions et des lois du Vietnam avait été promu. Les investissements dans les infrastructures, notamment la construction d’autoroutes, ont été renforcés. Le Vietnam respecte et remplit également ses engagements internationaux et donne la priorité aux tendances mondiales en matière de développement de l'économie verte et numérique, a-t-il déclaré.

Lors de la réception, le président du Conseil d'affaires UE-ASEAN, Jens Rübbert, a salué les orientations du Vietnam en faveur du développement économique durable et ses récents succès économiques, le reconnaissant comme l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie.

Le Vietnam est l’une des économies asiatiques à la croissance la plus rapide. L’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) a contribué à la promotion des échanges commerciaux bilatéraux ces derniers temps, a estimé le responsable européen.

Jens Rübbert a affirmé que les membres du Conseil d'affaires UE-ASEAN ont toujours une grande confiance et étaient prêts à investir, à faire des affaires et à soutenir le Vietnam dans de nombreux domaines.

Il a exprimé la volonté de se coordonner avec des ministères, branches et le gouvernement vietnamien pour promouvoir la coopération bialtérale.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur les politiques de développement durable, les réformes fiscales et douanières, les priorités du gouvernement vietnamien en matière de développement économique vert et numérique et l'objectif d'atteindre zéro émission nette.

