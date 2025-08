Le Vietnam et l'Égypte boostent leur coopération en matière de défense

Dans le cadre de la visite d'État du président Luong Cuong en Égypte, le général Phan Van Giang, membre du Bureau politique, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre vietnamien de la Défense, s'est entretenu le 4 août au Caire avec son homologue égyptien, le général Abdel Mageed Saqr.

Le ministre égyptien a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de développement et a salué le rôle du pays dans la promotion de la paix et de la stabilité régionales et mondiales. Il a souligné l'importance de la coopération en matière de défense dans les relations bilatérales, affirmant le souhait de l'Égypte d'intensifier cette coopération avec le Vietnam.

De son côté, le général Phan Van Giang a rappelé que, malgré la distance géographique, les deux pays entretiennent des relations d'amitié traditionnelles. Il a souligné que la visite du président Luong Cuong réaffirmait l'importance et le souhait de Hanoï au renforcement de ses liens avec Le Caire. Il a également noté que la coopération en matière de défense, soutenue par les hauts dirigeants des deux nations, disposait d'un grand potentiel de développement.

Partageant les points de vue sur la situation internationale et régionale, le ministre Phan Van Giang a réitéré la politique étrangère constante du Vietnam, fondée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations. Le Vietnam souhaite être un ami et est prêt à coopérer avec les pays et les organisations internationales pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Il a également rappelé la politique de défense des "Quatre Non" du Vietnam et le règlement pacifique des différends sur la base du droit international.

Le ministère vietnamien de la Défense a proposé l'établissement d'un bureau d'attaché de défense dans chaque pays et a accueilli favorablement les propositions égyptiennes de coopération dans les domaines de la formation, de la logistique et de la médecine militaire. Une demande a également été formulée pour que le ministère égyptien soutienne le groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel dans son étude du marché local.

Les deux ministres ont convenu d'intensifier leur coopération bilatérale en matière de défense, en se concentrant sur l'échange de délégations à tous les niveaux, la formation, le maintien de la paix de l'ONU, l'industrie de la défense, le commerce militaire et d’autres domaines potentiels. Ils se sont déclarés convaincus que cette visite marquerait une avancée décisive pour la coopération en matière de défense, la transformant en un pilier majeur des relations Vietnam-Égypte et contribuant ainsi à la paix et à la stabilité mondiales.

Le général Phan Van Giang (à gauche), ministre vietnamien de la Défense, et son homologue égyptien, le général Abdel Mageed Saqr, signent une Lettre d'intention sur la promotion de leur coopération dans la défense. Photo: VNA

À l'issue de l'entrevue, les deux ministères ont signé une Lettre d'intention sur la promotion de leur coopération dans la défense.

Le même jour, le général de division Pham Manh Thang, chef du Département vietnamien du maintien de la paix, a rencontré au Caire le général de brigade Ayman Shebl Habib, chef du Bureau de liaison avec les organisations internationales. Les deux responsables ont échangé leurs expériences et se sont engagés à un soutien mutuel pour renforcer leurs capacités, contribuant à la paix du monde. Ils ont ensuite signé un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine du maintien de la paix de l'ONU. -VNA/VI