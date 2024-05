Le Premier ministre Pham Minh Chinh (gauche) et le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, en mai 2023. Photo: VNA

Ces 35 dernières années, le Brésil et le Vietnam ont cultivé des relations solides, dues à l'amitié, à la coopération et au respect mutuel, comme en témoignent les réalisations communes que les deux pays ont obtenues, a déclaré le vice-ministre brésilien des Affaires étrangères, Eduardo Paes Saboia.

Le Vietnam est un partenaire important du Brésil en Asie du Sud-Est. L'année dernière, les échanges commerciaux entre les deux pays ont établi un record de 6,7 milliards de dollars. Le Brésil considère le Vietnam comme un partenaire très important dans la coopération Sud-Sud. Le Brésil apprécie également les remarquables réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, a affirmé le vice-ministre brésilien Eduardo Paes Saboia, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Les relations diplomatiques se sont considérablement développées, marquées par des visites de haut niveau, des dialogues fructueux et une coopération accrue dans des domaines tels que la politique, la culture, l'éducation et les technologies. Ces échanges ont approfondi la compréhension mutuelle et favorisé des liens plus étroits entre les gouvernements et les peuples des deux pays.

Concernant les perspectives et le potentiel de coopération future entre le Brésil et le Vietnam, le vice-ministre Eduardo Paes Saboia a déclaré que la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil en septembre 2023 avait marqué un jalon importante dans les relations bilatérales. La signature de quatre accords de coopération dans les domaines de l'éducation, de la défense, de l'agriculture et de la formation diplomatique au cours de cette visite a jeté une base solide pour renforcer davantage la coopération bilatérale.

Le Brésil et le Vietnam sont déterminés à approfondir leurs relations fondées sur des valeurs communes. Les deux pays soutiennent un système international basé sur le multilatéralisme, le droit et la résolution des différends par des moyens pacifiques, considérant les Nations Unies comme centre de gouvernance mondiale, de stabilité et de prospérité.

"La crise climatique est considérée comme l’un des défis les plus importants de notre époque et nos deux pays sont unis dans la même détermination à y faire face", a-t-il précisé. Il a fait savoir qu'au cours de cette année de présidence du G20, le Brésil se concentrait sur la réforme de la gouvernance mondiale, la lutte contre les inégalités et la promotion de la transition énergétique dans un contexte mondial confronté à une crise climatique.

A propos du partenariat de dialogue entre le Brésil et l'ASEAN, il a affirmé que le Brésil était déterminé à élargir ses relations avec ce bloc et ses États membres et cherchait également à explorer de nouveaux domaines de coopération tels que la transition énergétique, les sciences, les technologies, l'innovation, les politiques industrielle et agricole. Le Vietnam joue un rôle clé dans cette coopération en tant que partenaire important en Asie du Sud-Est.

Concernant les domaines possibles de coopération future, le vice-ministre Eduardo Paes Saboia a souligné que les deux pays souhaitaient promouvoir le dialogue et la coopération dans de nombreux domaines importants tels que la défense, les sciences, les technologies, l'innovation, l'agriculture, la durabilité environnementale, la coopération technique et la transition énergétique.

Malgré de nombreuses réalisations au cours des trois dernières décennies, le Brésil et le Vietnam ont encore de nombreuses opportunités d'approfondir leurs relations telles que la coopération et la promotion de l'investissement dans de nouveaux domaines et dans la recherche et le développement ; le partage d’expertise technologique ; la promotion des écosystèmes d’innovation et la coopération dans le développement durable.

Dans les temps à venir, le Brésil et le Vietnam continueront à promouvoir des engagements de haut niveau, à renforcer le dialogue sur les questions régionales et mondiales, a conclu Eduardo Paes Saboia. -VNA/VI