Le Vietnam en tête aux Championnats d'Asie du Sud-Est d'aviron et de canoë 2024. Photo : VNA

Avec un palmarès de 34 médailles d'or, 23 d'argent, 13 de bronze, l’équipe vietnamienne est arrivée en tête aux Championnats d'Asie du Sud-Est d'aviron et de canoë 2024 qui se sont terminés le 30 juin après 5 jours de compétition acharnée à Hai Phong.



L'équipe indonésienne, avec cinq médailles d'or, quatre d'agent et 10 de bronze et l'équipe thaïlandaise, deux d'or, huit d'argent et trois de bronze sont respectivement classées 2e et 3e place.



Organisés par le Département municipal de la Culture et des Sports de Hai Phong et la Fédération vietnamienne de canoë, d'aviron et de voile, ces championnats ont vu la participation de 264 athlètes de sept pays d’Asie du Sud-Est que sont le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.



Selon Rangsan Wongsan, président de la Fédération d'aviron d'Asie du Sud-Est, l’événement a permis aux sportifs participants de perfectionner leurs compétences avant les Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games) en Thaïlande en 2025. -VNA/VI