Le Vietnam élu président d’une session d’une Commission de la CNUCED

L’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève, a été élu président de la 14e session de la Commission de l’investissement, des entreprises et du développement de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

L’ambassadeur Mai Phan Dung préside la 14e session de la Commission de l’investissement, des entreprises et du développement de la CNUCED. Photo: VNA

La 14e session de la Commission de l’investissement, des entreprises et du développement de la CNUCED se tient depuis le 29 avril à Genève, en Suisse. Elle aborde, entre autres, les tendances et les politiques dans les domaines de l'investissement, de l’entrepreneuriat, des sciences et des technologies pour le développement, la facilitation de l’investissement au service du développement durable, les technologies de la chaîne de blocs au service du développement durable...



Le fait que le Vietnam ait été élu pour la première fois président d'une session d'une Commission dans le cadre de la CNUCED montre la grande appréciation de la CNUCED et de ses États membres pour les politiques et les réalisations du Vietnam en matière d’attraction des investissements et de développement durable.



Il s’agit également d’une occasion pour le Vietnam de démontrer son rôle positif et dynamique à la CNUCED en particulier et dans d'autres forums internationaux des Nations Unies en général.-VNA/VI