Le Vietnam économise 428.000 kWh durant «Earth Hour 2024». Photo: VNA

Avec les lumières éteintes pendant une heure à partir de 20h30 samedi 23 mars à l’occasion de «Earth Hour 2024», le Vietnam a économisé 428.000 kWh, soit l’équivalent d’environ 858,9 millions de dôngs (plus de 35.700 dollars), selon le Centre national de répartition de l’électricité du groupe Électricité du Vietnam (EVNNLDC).

Coprésidé par le Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam et le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’événement a attiré l'attention et la réponse de toutes les 63 provinces et grandes villes du pays et d'un grand nombre de personnes de tous horizons.

Ayant pour thème "Économisez l’électricité - Faites-en une habitude", l’édition 2024 encourage à économiser de l'électricité, de l’énergie et à protéger l’environnement non pas seulement pendant une heure mais tous les jours de l’année pour en faire une habitude.

Depuis 2009, le Vietnam participe activement à la campagne «Earth Hour», un événement mondial organisé chaque année afin de responsabiliser la population mondiale à la lutte contre le réchauffement climatique. Les villes sont ainsi appelées à éteindre tout éclairage superflu pendant une heure. –VNA/VI