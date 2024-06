Le Vietnam coopère de matière proactive avec la CE dans la lutte contre la pêche INN

Tran Van Cong, conseiller agricole vietnamien en Belgique et auprès de l'Union européenne (UE), a souligné les efforts du Vietnam pour faire lever le « carton jaune» de la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Ces sept dernières années, le Vietnam a toujours coopéré de manière proactive et active avec la CE pour mettre en œuvre de manière rigoureuse les recommandations de l'UE, avec de nombreux résultats importants et complets vers le développement durable et la construction d'une pêche responsable, a déclaré Tran Van Cong lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Selon lui, le Vietnam est toujours proactif et coopère activement avec la CE pour compléter son cadre juridique, conformément aux normes internationales sur la gestion durable de la pêche et la lutte contre la pêche INN.

Le pays a connu des changements significatifs dans le contrôle de ses navires de pêche et la gestion des produits de mer exploités. Les autorités ont délivré des licences d’exploitation à 94,6% des navires de pêche d’au moins 15 mètres.

Le Vietnam a déployé un système de traçabilité électronique des produits de la mer et a renforcé l'application de la loi, en se concentrant sur les enquêtes et le traitement strict des violations en matière de pêche INN.

Le conseiller a également mentionné des recommandations de l’UE avant sa 5e enquête au Vietnam prévu en septembre-octobre prochain, notamment mettre en œuvre des mesures énergiques contre la violation des eaux étrangères, régler la perte de connexion du système de surveillance par satellite (VMS) d’un certain nombre de navire de pêche, contrôler strictement les navires hauturiers, traiter sévèrement des violations…-VNA/VI