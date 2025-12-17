Le Vietnam consolide sa position d'étoile montante de l'économie asiatique

Les organisations et la presse internationales s'accordent à prévoir que le Vietnam sera l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région Asie-Pacifique en 2026, grâce à des perspectives de croissance stables, à la consolidation de ses fondamentaux macroéconomiques et à un potentiel intérieur de plus en plus marqué.

Maintenir une croissance élevée et établir de nouveaux objectifs

Le Vietnam vise un objectif de croissance du Produit intérieur brut (PIB) record, d'environ 10 % pour 2026, a déclaré le Premier ministre Phm Minh Chinh lors de la 10e session de la XVe Assemblée nationale. Le chef du gouvernement a souligné que l'économie vietnamienne avait démontré sa résilience face aux chocs extérieurs, conservant sa place parmi les économies à la croissance la plus rapide au monde.

Cette information est largement diffusée dans la presse internationale, Reuters rapportant la confirmation par le Premier ministre Phạm Minh Chính d'un objectif de croissance du PIB d'au moins 10 % pour 2026, après une croissance estimée à environ 8 % en 2025. Des médias étrangers comme The Nation (Thaïlande) relayent également la détermination du Vietnam à atteindre une croissance à deux chiffres, tout en élargissant son réseau d'accords de libre-échange (ALE) et en attirant les investissements étrangers dans les secteurs de haute technologie.

L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans son rapport actualisé sur les perspectives économiques mondiales du 2 décembre 2025, a noté que les fondamentaux économiques du Vietnam étaient restés solides l'année dernière. La forte augmentation de la consommation de fin d'année, la stabilité de l'investissement et la demande croissante de main-d'œuvre reflètent la reprise durable de l'économie. L'OCDE prévoit que le Vietnam maintiendra une forte dynamique de reprise au cours de la période 2026-2027, témoignant de la confiance dans la stabilité macroéconomique et la flexibilité de la politique économique du pays.

La Banque mondiale (BM) maintient ses prévisions de croissance robuste pour l'économie vietnamienne en 2026, reflétant son rôle de marché à développement rapide dans la région Asie de l'Est-Pacifique. La Banque asiatique de développement (BAD) prévoit également que l'économie vietnamienne maintiendra sa "résilience" pour 2025 et 2026, grâce à la croissance de ses exportations, à un flux important d'investissements directs étrangers (IDE) et à l'expansion efficace des investissements publics.

Un rapport de la firme de conseil mondial KPMG, intitulé « Perspectives Vietnam 2026 », affirme que le Vietnam entre dans une phase de croissance ciblée, en se concentrant sur les secteurs de la production industrielle, l'expansion du marché de consommation, les services financiers, l'énergie et les hautes technologies, renforçant ainsi son attractivité pour l'investissement international et stimulant une croissance durable.

Dynamique interne et rôle central dans la chaîne d'approvisionnement

Les évaluations internationales mettent en évidence la dynamique économique interne comme l'un des principaux moteurs d'une croissance durable en 2026. À cela s'ajoute le flux continu d'IDE vers les secteurs de la technologie et de la production à grande échelle, qui crée des emplois supplémentaires et stimule les exportations.

Un autre aspect souligné par la communauté internationale est la croissance constante de la consommation intérieure et le rôle croissant de la classe moyenne, ce qui constitue un moteur important pour le marché domestique. Cette tendance consolide non seulement les bases de la croissance, mais rend également le Vietnam plus attrayant pour les investisseurs stratégiques internationaux.

La presse internationale salue également le développement du marché de l'intelligence artificielle (IA) au Vietnam. Selon le site OpenPR d’Allemagne, le marché vietnamien de l'IA devrait atteindre 2 806,7 millions de dollars d'ici 2033, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 14,96 % sur la période de prévision 2025-2033. Cette croissance est alimentée par la numérisation croissante, l'activité de commerce électronique, le soutien gouvernemental, l'application de l'IA dans les soins de santé, le développement des villes intelligentes, et la coopération entre les institutions éducatives et les entreprises technologiques.

En conclusion, en 2026, le Vietnam ne devrait pas seulement maintenir un taux de croissance supérieur à la moyenne régionale, mais aussi consolider sa position en tant que pôle économique majeur en Asie, grâce à la stabilité macroéconomique, à l'attraction des IDE, à un marché intérieur dynamique et à une orientation stratégique des investissements. -VNA/VI