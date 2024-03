Le Vietnam condamne l’attaque terroriste à Moscou

Le Vietnam condamne fermement le terrorisme sous toutes ses formes et est fermement convaincu que les auteurs seront strictement punis, a déclaré samedi 23 mars la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang en réponse à l’attaque terroriste dans le Crocus City Hall, une salle de concert près de Moscou, vendredi 22 mars, qui a fait de nombreux morts et blessés.

« Nous sommes profondément consternés après avoir appris cette attaque terroriste brutale et souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances et sympathies au gouvernement russe, au peuple et aux familles des victimes », a-t-elle déclaré.



Selon l’ambassade du Vietnam en Russie, aucun citoyen vietnamien n’a jusqu’à présent été signalé comme victime de l’attentat.



Conformément aux instructions du ministère, l’ambassade du Vietnam en Russie travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour surveiller de près la situation et est prête à prendre les mesures de protection nécessaires au cas où des citoyens vietnamiens seraient concernés.



L’ambassade a exhorté les citoyens vietnamiens en Russie à éviter les zones très fréquentées, à rester informés de la situation et à contacter immédiatement l’ambassade via la hotline de protection des citoyens 79166821617 ou le centre d’appels de protection des citoyens au Vietnam 84981848484 en cas d’urgence. – VNA/VI