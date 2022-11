Le Vietnam cible plus de 5 milliards de dollars d’exportations de fruits en 2025

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a approuvé un projet de développement d'arbres fruitiers clés à l'horizon 2025 et 2030. L'objectif est que d'ici 2025, le chiffre d'affaires des exportations de fruits atteigne plus de 5 milliards de dollars et environ 6,5 milliards d'ici 2030.

Photo d'illustration/VTV

Quatorze fruits clés seront sélectionnés que sont fruit du dragon, mangue, banane, litchi, longane, orange, pamplemousse, ananas, ramboutan, durian, jacquier, fruit de la passion, avocat et pomme-cannelle.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural s'est fixé pour objectif que d'ici 2025, la superficie des arbres fruitiers dans le pays atteigne 1,2 million d'hectares avec une production de 14 millions de tonnes, avec ces 14 fruits représentant une superficie de 960 000 hectares avec une production de 11-12 millions de tonnes.

Photo : VNA

D'ici 2030, la superficie des arbres fruitiers à l'échelle nationale atteindra 1,3 million d'hectares, avec une production de plus de 16 millions de tonnes, dont un million d'hectares pour ces 14 fruits clés et 13-14 millions de tonnes.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a chargé le Département de la protection des végétaux d'assumer la responsabilité de la gestion des maladies chez des arbres fruitiers et de se coordonner avec les localités pour les guider afin de développer des codes de zone de plantation et la traçabilité des produits, ainsi qu'avec les unités pour mettre en œuvre des mesures visant à élargir les marchés d'exportation.

Le ministère travaillera avec les localités, les entreprises et les associations pour supprimer les barrières commerciales et élargir les marchés, transférer des sciences et technologies, aider les agriculteurs à emprunter des capitaux, à construire des zones fruitières concentrées, se coordonner dans l'achat et la transformation des produits selon le mécanisme du marché, investir dans des installations de transformation pour diversifier leurs produits, améliorer leur qualité et leur compétitivité...

Outre le marché domestique, le ministère se concentrera sur la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir les exportations vers le marché chinois et à élargir les marchés clés comme le Japon, les États-Unis, le Canada, la République de Corée, la Russie, l’ASEAN, l’UE, le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord...

Selon le Département général de la Douane, au cours des huit premiers mois de l’année, le fruit du dragon a été le fruit affichant le plus gros chiffre d'affaires à l'exportation du Vietnam, avec près de 463 millions de dollars, devant la banane avec 237 millions de dollars puis le durian avec 158 millions de dollars. - VNA/VI