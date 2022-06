Le Vietnam cherche à traduire son engagement à zéro émission nette en action

Le Forum sur l’économie circulaire du Vietnam 2022 s’est tenu mardi 28 juin à Hanoi, axé sur la manière de traduire l’engagement à zéro émission nette en action.

S’adressant à l’événement hybride, le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà, a souligné le message du Premier ministre Pham Minh Chinh au forum qui appelle à la solidarité et à des actions conjointes pour atteindre la zéro émission nette comme la façon dont l’humanité a répondu à la pandémie de Covid-19.



Vue d’ensemble du Forum sur l’économie circulaire du Vietnam 2022 à Hanoi, le 28 juin. Photo : VNA Le chef du gouvernement a également mis l’accent sur la coopération entre les pays, ainsi qu’entre eux et les organisations internationales afin de renforcer les modèles d’économie circulaire, notamment en partageant les connaissances, en stimulant les recherches scientifiques conjointes, en développant et en transférant les technologies, a indiqué le ministre.

Les questions environnementales et climatiques figurent toujours au premier rang des priorités de l’agenda du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement vietnamiens, ainsi que des programmes et plans nationaux de développement, dans le but ultime de protéger la santé des populations, d’assurer la qualité du cadre de vie, de conserver la biodiversité et l’écosystème.

La construction d’une économie verte, circulaire et respectueuse de l’environnement a été inscrite dans les orientations du Parti et dans les politiques et lois de l’État, a-t-il poursuivi.

Le ministre a ajouté que le pays rencontrera certaines difficultés dans la transition vers une économie circulaire, mais avec l’engagement du l’ensemble du système politique et le soutien de toute la société, le processus va bientôt s’accélérer au Vietnam.

Lors du forum, les partenaires nationaux et internationaux ont partagé certains modèles d’économie circulaire réussis dans la région et le monde afin d’identifier ceux qui conviennent au Vietnam.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen, a déclaré que l’économie circulaire est une opportunité de développement pour le pays et qu’investir dans le système de gouvernance, élaborer des réglementations et des politiques pour promouvoir des pratiques commerciales durables et réduire progressivement les industries polluantes aideront le Vietnam à assurer une relancer économique verte dans l’avenir.

En faisant des efforts collectifs, en partageant les données, les connaissances et les expériences de manière ouverte et en connectant les parties concernées, les mentalités seront changées vers la transition vers une économie circulaire qui correspond à la demande, à l’histoire et aux ambitions du peuple vietnamien, a-t-elle dit.

Le président et chef de la direction du groupe thaïlandais SCG, Roongrote Rangsiyopash, a déclaré qu’une économie circulaire nécessite une coopération étroite entre les entreprises, les clients, les chaînes d’approvisionnement et les parties prenantes des chaînes d’approvisionnement.

Les entreprises thaïlandaises s’efforcent de travailler avec des organisations au Vietnam pour mener à bien de nombreux projets à cet égard, a-t-il noté, exprimant sa conviction que ce sera une partie importante des efforts visant à atteindre des objectifs plus élevés de durabilité et de zéro émission nette dans le futur.