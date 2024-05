Le Vietnam aura suffisamment de 8 millions de tonnes de riz pour l'exportation

Photo d'illustration : VNA

La production de riz du Vietnam devrait atteindre 43 millions de tonnes en 2024, ce qui permettra d'assurer une consommation intérieure et une demande d'exportation de plus de 8 millions de tonnes, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Au cours des quatre premiers mois de 2024, le Vietnam a gagné 2,08 milliards de dollars en expédiant 3,23 millions de tonnes de riz à l'étranger, soit une hausse de 36,5% en valeur et de 11,7% en volume par rapport à la même période de l'année dernière.



La hausse de la valeur a été attribuée à une hausse de 22,2 % du prix du riz exporté à 644 dollars la tonne depuis le début de cette année.



Les rapports d'une récente conférence sur les exportations de riz dans la ville de Can Tho, dans le delta du Mékong, montrent qu'en raison d'El Nino et de l'impact du changement climatique, la production mondiale de riz pour la récolte 2023-2024 devrait chuter à près de 518 millions de tonnes, tandis que la consommation la demande est de 525 millions de tonnes, ce qui signifie que le monde sera confronté à une pénurie d'environ 7 millions de tonnes de céréales cette année.



Il s’agit d’une bonne opportunité pour les exportateurs de riz, dont le Vietnam. Le pays peut fournir 8,13 millions de tonnes au monde cette année tout en assurant en même temps la sécurité alimentaire intérieure.



Le volume total de riz destiné à l'exportation dans le delta du Mékong, le plus grand centre de production de céréales du pays, est estimé en 2024 à environ 7,6 millions de tonnes.- VNA/VI