Le Vietnam attache toujours de l'importance à la promotion de la coopération avec l'Afrique

L'assistant du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, l'ambassadeur du Maroc, Jamale Chouaibi, et l'ambassadeur de Palestine, Saadi Salama. Photo: VNA

Dans la soirée du 24 mai, les ambassades des pays africains à Hanoï ont organisé une cérémonie pour célébrer la Journée mondiale de l'Afrique (25 mai).



La célébration s'est déroulée en présence de l’assistant du ministre des Affaires étrangères Nguyen Minh Vu, de représentants des ambassades d’Egypte, d’Algérie, d’Angola, de Libye, du Maroc, du Mozambique, d’Afrique du Sud, du Nigeria, du Corps diplomatique à Hanoï, ainsi que ceux de nombreux ministères, départements et agences du Vietnam.



Dans son discours, l’assistant du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a affirmé que le Vietnam appréciait hautement la position et le prestige de l'Union africaine (UA) dans la vie politique, sécuritaire, économique et sociale du continent.



Il a félicité le peuple africain, sous la direction de l'UA, pour avoir réalisé de nombreuses grandes réalisations en matière de développement. Il s’est déclaré convaincu qu'en promouvant activement la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA), l'Afrique deviendrait bientôt un centre du développement dynamique du monde dans les temps à venir.



Nguyen Minh Vu a également affirmé que le Vietnam souhaitait toujours promouvoir et approfondir la coopération multiforme avec l'Afrique, tant au niveau bilatéral que multilatéral.



Le Vietnam est officiellement devenu observateur de l'UA (à partir de décembre 2023) et a récemment apporté de nombreuses contributions pratiques aux premières réalisations de l'Agenda 2063 de l'UA. Le commerce bilatéral a atteint 8,92 milliards de dollars en 2023, soit une augmentation de 8,9% par rapport à 2022.



De son côté, l'ambassadeur du Maroc, Jamale Chouaibi, chef du groupe des ambassadeurs des pays africains à Hanoï, a déclaré qu'avec les atouts et les expériences du Vietnam et les besoins et avantages naturels de l'Afrique, les deux parties disposaient d'un grand potentiel de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé et de l’énergie...-VNA/VI