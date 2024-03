Le Vietnam assume de nombreuses positions importantes dans les mécanismes de l'UNESCO

Pour promouvoir la diplomatie culturelle, le ministère des Affaires étrangères a coordonné de manière proactive avec les organisations internationales, notamment l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

En répondant à une question d'un député sur la diplomatie culturelle lors d'une séance de questions-réponses le 18 mars dans le cadre de la 31e réunion du Comité permanent de l'AN, Bui Thanh Son a noté que la diplomatie culturelle a aidé le Vietnam non seulement à présenter son territoire et son peuple à la communauté internationale, mais également à acquérir la quintessence culturelle du monde grâce aux échanges culturels.

Dans cet esprit, le ministère des Affaires étrangères a coordonné de manière proactive avec les organisations internationales, en particulier l'UNESCO. Parmi les sept mécanismes les plus importants de l'UNESCO, le Vietnam a été élu à cinq, dont le Comité du patrimoine mondial, aidant le pays à renforcer sa coopération culturelle avec ses amis internationaux, a-t-il souligné.

Au niveau national, a déclaré le ministre, la diplomatie culturelle a contribué à donner une impression de convivialité au Vietnam. Les récentes activités extérieures des hauts dirigeants ont également été mises en lumière par des événements diplomatiques culturels.

Les localités à travers le pays ont également prêté attention à la construction et à la vulgarisation de leur image à travers des festivals, recevant une haute évaluation de la part d'amis internationaux, a-t-il indiqué.

En ce qui concerne la préservation et la promotion du patrimoine, Bui Thanh Son a déclaré que le patrimoine culturel et les projets reconnus par l'UNESCO sont non seulement des atouts précieux qui reflètent clairement l'identité culturelle du pays, mais détiennent également des valeurs mondiales. La promotion des images de ces patrimoines vise donc à faire jouer le soft power, à rehausser la stature du pays sur la scène internationale et, plus important encore, à contribuer au développement socio-économique.

Le ministère des Affaires étrangères proposera des politiques visant à renforcer de manière pratique et efficace la coopération du Vietnam avec l'UNESCO et demandera également à l'UNESCO de donner des conseils, a-t-il noté.

Parlant des efforts du ministère des Affaires étrangères, le ministre a expliqué qu'il avait fourni aux localités des informations sur les mesures à prendre pour préserver et mettre en valeur ces patrimoines au service du développement socio-économique durable. Elle a également invité de nombreux dirigeants de l'UNESCO à se rendre au Vietnam et a travaillé avec les parties concernées pour organiser la première réunion de cette organisation sur la préservation et la promotion du patrimoine culturel.

En outre, le ministère des Affaires étrangères a aidé les localités à constituer des dossiers visant à obtenir la reconnaissance par l'UNESCO d'un plus grand nombre de patrimoines et a continué à présenter le patrimoine du pays à des amis internationaux, comme cela a été l'habitude jusqu'à présent, selon le chef de la diplomatie Bui Thanh Son. - VNA/VI