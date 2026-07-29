Le Vietnam aspire à devenir un pays socialiste hautement développé en 2130

Le président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, Nguyên Thanh Nghi, lors de l'événement, à Hanoi, le 29 juillet. Photo: VNA





Le Vietnam aspire à devenir une nation socialiste hautement développée, civilisée, moderne, riche de l’identité nationale et se distinguant par une forte capacité d’innovation et une vitalité durable, selon la résolution n°19-NQ/TW du Comité central du Parti sur le renouvellement du modèle de développement national.

Le président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, Nguyên Thanh Nghi, a présenté mercredi 29 juillet les contenus principaux de cette résolution, soulignant les percées institutionnelles et la modernisation de la gouvernance nationale comme fondement de la création de nouvelles capacités de développement et de la réalisation d’une croissance rapide et durable.

S’adressant à une conférence nationale pour diffuser et mettre en œuvre les résolutions adoptées lors du troisième plénum du 14e Comité central du Parti du Parti du 14e mandat, Nguyên Thanh Nghi a exposé les orientations principales, les objectifs et la feuille de route de mise en œuvre de la résolution, qui avait été publiée le 28 juillet 2026.

Selon le président de la Commission des politiques et des stratégies du Comité central du Parti, le Comité central du Parti a déclaré qu’après quatre décennies de Dôi moi (Renouveau), le Vietnam a réalisé des progrès historiques, notamment en devenant un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure en 2025.

Cependant, le modèle de développement actuel ne répond pas encore aux exigences d’un développement rapide et durable dans un contexte de profonds changements mondiaux et aux nouvelles ambitions stratégiques du pays, en particulier son objectif d’atteindre une croissance économique à deux chiffres.

La résolution établit donc un cadre global pour la transformation du modèle de développement du Vietnam à l’horizon 2030, 2035 et 2045, avec une vision à l’horizon 2050, articulé autour de cinq principes directeurs.

Le premier point affirme le leadership global, absolu et direct du Parti, le rôle de l’État en tant que facilitateur du développement, la force du bloc de grande union nationale et les rôles de supervision, de critique sociale et de construction du consensus du Front de la Patrie du Vietnam et d’autres organisations sociopolitiques ; tout en identifiant le renouvellement du modèle de développement et la création d’un écosystème de développement global comme des tâches stratégiques pour faire progresser le socialisme au Vietnam et réaliser les aspirations de développement de la nation.

Le second analyse identifie la réforme institutionnelle et l’innovation dans l’organisation, la gouvernance et le fonctionnement de l’État comme la clé de la création d’une nouvelle capacité de développement. Dans le cadre de ce nouveau modèle, le Vietnam sera autonome, innovant, humain, durable et intégré à l’échelle mondiale, plaçant l’humain au cœur du développement. La science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et l’intelligence artificielle sont désignées comme les principaux moteurs de croissance, tandis que l’augmentation de la productivité et une allocation plus efficiente des ressources constituent les principes fondamentaux.

Les autres principes mettent l’accent sur une gouvernance nationale moderne fondée sur l’interaction efficace entre l’État, le marché et la société ; la mobilisation de toutes les ressources ; le renforcement de l’autonomie stratégique ; et l’utilisation de l’innovation institutionnelle, de l’efficacité de la gouvernance, de la qualité du service public et de la capacité de résolution des problèmes comme indicateurs clés de performance.

La résolution fixe comme objectifs de poser les fondements du nouveau modèle de développement d’ici 2030, d’achever pour l’essentiel la transition vers un modèle de développement autonome, innovant, centré sur les personnes, durable et intégré à l’échelle mondiale d’ici 2035 et d’établir pleinement le nouveau modèle d’ici 2045.

À l’horizon 2130, le Vietnam aspire à devenir une nation socialiste hautement développée, civilisée, moderne, riche d’une identité culturelle et se distinguant par une forte capacité d’innovation et une vitalité durable.

Pour atteindre ces objectifs, il définit une série de tâches et de solutions.

La réforme institutionnelle et la gouvernance nationale sont au cœur du dispositif, avec pour priorités le renforcement du leadership et des capacités de gouvernance du Parti, la consolidation du Parti, le travail organisationnel et la gestion du personnel, ainsi que le réforme de la mise en œuvre des résolutions du Parti.

Il s’agit également de construire un État axé sur le développement, de renouveler les relations entre l’État, le marché et la société, de développer un cadre juridique clair, pratique, cohérent, stable, facile à mettre en œuvre et adaptable, d’établir des mécanismes d’expérimentation réglementaire contrôlés, de promouvoir l’administration numérique, le partage des données et les plateformes numériques, de rationaliser le système politique pour une plus grande efficacité et une meilleure performance, et de piloter le modèle de gouvernance socialiste à l’échelle communale et de quartier.

Les mesures économiques comprennent la mise en place d’un nouveau modèle de croissance fondé sur la productivité, l’innovation, la science et la technologie, la transformation numérique et écologique, le renouvellement des moteurs de croissance traditionnels et l’exploitation des nouveaux leviers de croissance.

Elles privilégient également la modernisation des infrastructures, la réforme des marchés et du système financier, l’optimisation de l’allocation des ressources, le développement de l’industrialisation et de l’agriculture écologique, la création d’industries et d’entreprises compétitives, ainsi que le positionnement des zones urbaines et de l’économie maritime comme moteurs clés de la croissance.

Les autres priorités concernent le développement social, la culture et le développement humain, la protection de l’environnement, la défense et la sécurité nationales, et les affaires étrangères, avec un accent particulier sur la gouvernance moderne, la résilience sociale, l’éducation et les soins de santé de qualité, le développement culturel, la croissance verte, l’adaptation au changement climatique et l’intégration internationale proactive.

Selon Nguyên Thanh Nghi, le Politburo a également adopté un programme d’action comprenant 51 tâches et solutions clés et 40 objectifs majeurs, avec une feuille de route de mise en œuvre claire et des responsabilités attribuées aux agences concernées. – VNA/VI