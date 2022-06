Le Vietnam aspire à coopérer avec AstraZeneca dans la production de vaccins

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé son espoir de faire progresser les relations entre le Vietnam et Astrazeneca, vers une coopération stratégique dans la production de vaccins et de médicaments, lors de sa réception pour Pascal Soriot, PDG/directeur exécutif d'Astrazeneca le 31 mai à Hanoï.

Le chef du gouvernement a salué le retour de l'homme d'affaires au Vietnam après 25 ans pour être témoin des réalisations dans la lutte contre la pandémie et le développement économique du pays indochinois, affirmant que le gouvernement et le peuple vietnamiens apprécient toujours le précieux soutien d'AstraZeneca pour obtenir ces réalisations.



Le Premier ministre a déclaré à Pascal Soriot que grâce au "message 5K" - khau trang (masque facial), khu khuan (désinfection), khoang cach (distance), khong tu tap (pas de rassemblement) et khai bao y te (déclaration de santé), vaccins, médicaments, technologies et sensibilisation du public, le Vietnam a maîtrisé la pandémie et rouvert sa frontière depuis le 15 mars.

Il a également partagé l'expérience du Vietnam en matière de distanciation sociale, de dépistage et de traitement pendant la lutte contre la pandémie, et a noté que les 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), le plus grand sport régional même qui s'est déroulé en toute sécurité et avec succès au Vietnam au début du mois avec la participation de milliers d'athlètes et d'audiences de masse reflète la victoire de la région sur la pandémie.

En réponse, Pascal Soriot a déclaré que sa visite visait à approfondir les relations entre le groupe et le Vietnam, exprimant son admiration et son impression sur les efforts du pays pour atteindre son double objectif de confinement de la pandémie et de développement économique, qui, a-t-il souligné, démontre le leadership et la gestion capacité du gouvernement vietnamien.

En tant que l'un des trois groupes leaders mondiaux dans la recherche et le traitement du cancer et des maladies cardiovasculaires et du diabète, AstraZeneca souhaite étendre sa présence au Vietnam, s'engage à coopérer étroitement avec le gouvernement vietnamien pour améliorer la capacité médicale du pays et développer son industrie pharmaceutique, et se tient prêt à transférer la technologie de production de vaccins au Vietnam, a-t-il déclaré.

Saluant la décision d'Astrazeneca d'investir 90 millions de dollars dans la production pharmaceutique au Vietnam, le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a déclaré que la stratégie de développement du groupe correspondait parfaitement à la stratégie, à la vision et à l'état d'esprit du Vietnam en matière de protection de la santé publique et de développement durable.

Il a appelé le groupe à partager son expérience en matière de gestion et de formation du personnel, et à aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz annoncés lors de la 26e Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) au Royaume-Uni l'année dernière.

Pascal Soriot, en réponse, a promis qu'Astrazeneca ferait davantage d'investissements pour aider le Vietnam à améliorer ses capacités médicales et à former son personnel.



Le directeur exécutif s'est dit impressionné par les engagements du Vietnam lors de la COP26, ajoutant qu'Astrazeneca a investi 400 millions de dollars dans des projets de boisement, visant à faire pousser un milliard d'arbres dans le monde d'ici 2026.

Pascal Soriot a exprimé son espoir qu'un tel projet soit déployé au Vietnam, aidant le Vietnam à atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de croissance verte.

C'est la troisième fois que le Premier ministre a une séance de travail avec un dirigeant d'Astrazeneca, après la conversation téléphonique en ligne du 19 août 2021 et une rencontre en personne le 2 novembre de la même année dans le cadre de son voyage au Royaume-Uni pour la COP26.

Grâce à ces réunions, la coopération entre les deux parties s'est approfondie, contribuant à la mise en œuvre de la politique cohérente du Parti et de l'État vietnamiens consistant à placer la santé et la sécurité des personnes au premier plan.