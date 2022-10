Le Vietnam apporte une contribution active à la 51e session du CDH

Le Vietnam a apporté une contribution active à la 51e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) qui s’est terminée le 7 octobre après quatre semaines de travail.

S’exprimant lors de diverses séances de discussion, l’ambassadrice Lê Thi Tuyêt Mai, représentante permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce et d’autres organisations internationales à Genève a souligné les priorités et les engagements du Vietnam dans sa candidature au CDH pour le mandat 2023-2025.



La diplomate a réaffirmé les directives et politiques cohérentes du Parti et de l’État vietnamiens consistant à placer les personnes au centre du développement et à garantir qu’elles peuvent partager les fruits de ce processus.



Elle a également souligné les efforts, les engagements et les réalisations du Vietnam, ainsi que sa capacité à contribuer à la communauté internationale dans la protection et la promotion des droits de l’homme dans le monde, à promouvoir le dialogue et la coopération au sein du CDH dans un esprit objectif et constructif, conformément aux orientations de l’ONU et aux préoccupations communes de la communauté internationale telles que le développement durable, la réponse au changement climatique, la protection et la promotion des droits des groupes vulnérables, l’égalité des sexes et la l’avancement des femmes.

Le Vietnam a participé à plusieurs discours conjoints avec d’autres pays de l’ASEAN, du Mouvement des pays non alignés (NAM), de l’Organisation internationale de la Francophonie et du Groupe d’esprit similaire (LMG) pour discuter des priorités communes questions relatives aux droits de l’homme et participer activement à la consultation et à l’élaboration des projets de résolution de la 51e session.



Le Vietnam a coparrainé deux résolutions annuelles sur le droit de développer et de renforcer la coopération technique et de renforcer les capacités dans le domaine des droits de l’homme, contribuant ainsi à promouvoir les priorités et les intérêts des pays en développement au CDH.



L’engagement actif du Vietnam dans les activités du Conseil au cours des dernières années ; le fait qu’il est l’un des trois principaux pays présidant à l’introduction de la résolution annuelle du CDH sur les droits de l’homme et le changement climatique ; et sa candidature au CDH pour le mandat 2023-2025 démontrent la politique centrée sur les personnes du pays avec des engagements et des efforts forts pour promouvoir et protéger les droits de l’homme, en particulier en l’année marquant le 45e anniversaire de l’adhésion du Vietnam à l’ONU (20 septembre 1977-2022 ).



L’élection des nouveaux membres du CDH pour le nouveau mandat, dont le Vietnam est candidat, aura lieu lors de l’Assemblée générale des Nations unies à New York le 11 octobre.