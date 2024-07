Le Vietnam appelle à résoudre le problème du changement climatique

L'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'ONU lors de la séance de discussion. Photo : VNA

Lors de la 56e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (ONU) à Genève, au nom du groupe restreint comprenant également le Bangladesh et les Philippines, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a prononcé une allocution lors d'une séance de discussion sur le thème de la garantie de moyens de subsistance durables contre les impacts du changement climatique.

Le diplomate vietnamien a affirmé que garantir des moyens de subsistance durables, en particulier pour les groupes vulnérables touchés par le changement climatique, était une priorité absolue des pays en développement. Le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes provoquent de plus en plus de dégâts majeurs aux habitations, aux écosystèmes et aux infrastructures, tout en affaiblissant l’économie et en affectant l’application des droits humains fondamentaux, en particulier pour les groupes vulnérables.

L'ambassadeur Mai Phan Dung a exhorté la communauté internationale à renforcer la coopération pour lutter efficacement contre l'impact du changement climatique sur les moyens de subsistance des populations. Dans le même temps, il a également appelé à l’opération efficace du Fonds pour les pertes et dommages (créé lors de la COP 28) pour fournir les ressources financières nécessaires aux groupes communautaires touchés par le changement climatique, en particulier dans les pays en développement.

En outre, l'ambassadeur Mai Phan Dung a proposé un certain nombre de solutions pour relever les défis ci-dessus. Plus précisément, il faut mettre en œuvre des politiques prioritaires en faveur des communautés locales en matière d'éducation, de ressources et de stratégies d'adaptation, promouvoir des activités durables dans l'agriculture et l’aquaculture pour garantir la sécurité alimentaire et des moyens de subsistance durables, et intégrer la résilience climatique dans les programmes de protection sociale pour renforcer la résilience des populations vulnérables.

Ensuite, s'exprimant lors de la séance de dialogue le 2 juillet avec le rapporteur spécial sur les droits de l'homme et le changement climatique, l'ambassadeur Mai Phan Dung a demandé au rapporteur spécial de clarifier davantage l'efficacité de l'intégration de l'interconnexion et de l'intensification des politiques sur le changement climatique pour garantir une participation significative des groupes vulnérables.

La réponse au changement climatique est l'une des principales priorités du Vietnam, qui dispose d'ores et déjà de nombreuses politiques et programmes d’action drastiques pour y répondre. Dans le même temps, le pays participe à des engagements internationaux forts sur cette question, notamment atteindre zéro émission nette en 2050.

Au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Vietnam est membre du groupe restreint comprenant également le Bangladesh et les Philippines a présenté des résolutions annuelles sur le changement climatique et les droits de l'homme. Lors de cette session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le Vietnam présentera, au nom de ce groupe, une résolution sur le thème de la transition juste. - VNA/VI