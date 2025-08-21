Le Vietnam appelle à la protection des femmes et des filles contre les violences sexuelles en période de conflit

Lors du débat public annuel du Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) qui s'est tenu à New York le 19 août, le Vietnam a appelé à une approche globale, centrée sur les victimes, et à des mesures préventives plus strictes pour lutter contre les violences sexuelles dans les zones de conflit.

Le ministre conseiller Nguyen Hoang Nguyen, représentant permanent adjoint du Vietnam auprès des Nations Unies, s'est dit préoccupé par la recrudescence des violences sexuelles, qui entrave l'accès humanitaire et les services essentiels dans les zones de conflit. Il a souligné la nécessité de s'attaquer aux causes profondes des inégalités entre les sexes tout en veillant à ce que les victimes restent au cœur des efforts de réponse.

Nguyen Hoang Nguyen a proposé de donner la priorité à la prévention, notamment par l'utilisation des technologies de l'information dans les missions de maintien de la paix des Nations Unies afin de renforcer les capacités d'alerte précoce. Il a également appelé à une meilleure protection des infrastructures civiles essentielles, telles que les hôpitaux, les réseaux d'eau potable et les abris, afin de garantir l'accès des victimes aux services de rétablissement et de réinsertion.

Soulignant les contributions du Vietnam aux Nations Unies, Nguyen Hoang Nguyen a souligné le rôle moteur du pays dans l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2573 (2021) sur la protection des infrastructures civiles essentielles, ainsi que les efforts nationaux déployés dans le cadre de sa Stratégie nationale pour l'égalité des sexes pour 2021-2030.

Le Vietnam s'engage à collaborer étroitement avec la communauté internationale pour prévenir les violences sexuelles et protéger les femmes et les filles en période de conflit, a-t-il déclaré.

Le débat était présidé par l'ambassadeur et représentant permanent du Panama, pays qui assure la présidence du Conseil jusqu'en août 2025, et a réuni des représentants de plus de 70 États membres. Le thème du débat était « Identifier des stratégies innovantes pour garantir l'accès aux services vitaux et la protection des survivantes de violences sexuelles dans les zones de conflit ».

Le dernier rapport du Secrétaire général des Nations Unies, présenté par Pramila Patten, Représentante spéciale sur les violences sexuelles en période de conflit, a révélé une augmentation alarmante de ces cas en 2024, 92 % des victimes étant des femmes et des filles.

Les délégués ont exprimé leur inquiétude face au recours à la violence sexuelle comme tactique de guerre et ont souligné les menaces croissantes qui pèsent sur les femmes et les filles à la fin des missions de maintien de la paix. Nombre d'entre eux ont appelé à une plus grande sensibilisation, à une responsabilisation renforcée, à la fin de l'impunité des auteurs et à des mesures de protection renforcées pour garantir aux victimes un accès rapide aux services essentiels. - VNA/VI