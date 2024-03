Le Vietnam aide le Laos à assurer la sécurité pendant l'année de la présidence de l'ASEAN

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a remis le 18 mars 50 véhicules au ministère lao de la Sécurité publique pour l'aider à assurer la sécurité des activités organisées pendant la présidence lao de l'Année de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Les véhicules présentés par le ministère vietnamien de la Sécurité publique au ministère lao de la Sécurité publique à Vientiane le 18 mars. Photo : VNA

Cette remise faisant partie du programme d'aide du gouvernement vietnamien au Laos en 2024, le vice-ministre de la Sécurité publique, le général de corps d’armée Luong Tam Quang, a présenté 20 voitures et 30 motos lors de la cérémonie à Vientiane.

Dans son discours, Luong Tam Quang a exprimé sa confiance dans le fait que le Laos utilisera efficacement ces véhicules.

En recevant les cadeaux, le vice-Premier ministre lao et ministre de la Sécurité publique, le général Vilay Lakhamphong, a hautement apprécié l'assistance opportune et pratique, qui répond aux besoins réels et aux exigences professionnelles du ministère lao. Cela reflète la grande amitié, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les Partis, les États et les peuples des deux pays, a-t-il déclaré.

Plus tôt dans la même journée, lors d'une réception pour la délégation vietnamienne, le responsable lao a exprimé son souhait de poursuivre la coopération avec les forces de sécurité vietnamiennes afin que leur homologue lao accomplisse avec succès ses tâches cette année et assure la sécurité absolue des conférences internationales tenues au pays.

Pour sa part, Luong Tam Quang a affirmé que le ministère vietnamien se tenait toujours aux côtés et était prêt à coopérer et à assister le ministère lao dans toutes les situations. Les deux parties maintiendront et amélioreront la qualité de leurs échanges d'informations, de leur compréhension de la situation et de leur partage d'expériences, a-t-il déclaré. - VNA/VI