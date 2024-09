Le Vietnam affirme ses liens avec Cuba, la Lettonie et l’Ouzbékistan

Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son (à gauche) et l’envoyée spéciale du secrétaire général de l’ONU au Myanmar, Julie Bishop. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a rencontré dimanche 22 septembre à New York les ministres des Affaires étrangères de Cuba Bruno Rodriguez, de la Lettonie Baiba Braze et de l’Ouzbékistan, Bakhtiyor Saidov, ainsi que l’envoyée spéciale du secrétaire général de l’ONU au Myanmar, Julie Bishop.

Ces rencontres ont eu lieu à l’occasion de sa participation au Sommet de l’avenir et au débat général de haut niveau de la 79e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.



Bui Thanh Son a affirmé à Bruno Rodriguez que le Vietnam souhaitait toujours continuer de cultiver et de développer davantage ses relations spéciales avec Cuba, indiquant que la prochaine visite d’Etat à Cuba du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm marquera une nouvelle étape dans les relations de camaraderie, de fraternité confiante et de coopération intégrale entre les deux pays.



Il a déclaré que le Vietnam était prêt à élargir sa coopération dans les domaines de la santé, des produits pharmaceutiques, du tourisme, de l’agriculture, de l’énergie et de la construction, et à partager ses expériences dans les domaines où Cuba a des besoins.



De son côté, le chef de la diplomatie cubain a souligné que le Parti, l’État et le peuple cubain attendaient avec impatience la visite d’État du secrétaire général et président Tô Lâm.



Les deux ministres ont convenu de travailler en étroite collaboration, de déployer efficacement des accords de haut niveau et de promouvoir efficacement les mécanismes de dialogue et de coopération entre les deux pays, ainsi que de déployer efficacement les activités commémorant le 65e anniversaire des relations Vietnam-Cuba en 2025.



Lors de sa rencontre avec la ministre lettone des Affaires étrangères Baiba Braze, Bui Thanh Son a souligné que le Vietnam souhaitait toujours renforcer l’amitié traditionnelle et la bonne coopération avec la Lettonie.



Il a espéré que la Lettonie allait inciter les autres pays membres de l’Union européenne (UE) à ratifier bientôt l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), et la CE à lever rapidement le carton jaune qu’elle avait lancé au Vietnam sur ses pratiques de pêche.



Baiba Braze a affirmé son soutien aux autres pays de l’UE pour qu’ils ratifient et mettent en œuvre rapidement l’EVIPA, dans l’intérêt des relations économiques, commerciales et d’investissement entre le Vietnam et la Lettonie.



Les deux ministres ont convenu de se coordonner pour promouvoir la coopération bilatérale en matière d’économie, de commerce, d’éducation et de formation, mais aussi de transformation numérique, de transition verte, de culture et d’arts. Ils ont aussi affirmé leur volonté de signer un nouveau protocole d’accord de coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.



À Bakhtiyor Saidov, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec les pays d’Asie centrale en général et l’Ouzbékistan en particulier et s’est réjoui du bon développement des relations vietnamo-ouzbek



Bakhtiyor Saidov a affirmé que le Vietnam était l’un des partenaires les plus importants de l’Ouzbékistan en Asie du Sud-Est, exprimant son désir de promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines en particulier l’économie, le commerce, l’investissement, l’énergie, l’agriculture, l’éducation.



Les deux ministres ont convenu de se coordonner étroitement pour promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines potentiels à travers l’échange de délégations à tous les niveaux et d’organiser prochainement la 8e réunion du Comité intergouvernemental de coopération économique, commerciale et scientifique et technique.

En rencontrant Julie Bishop, Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam était prêt à coopérer et à soutenir le rôle et les efforts de l’envoyé spéciale pour trouver une paix durable, dans l’intérêt du peuple birman, pour la paix et la stabilité dans la région.



Il a souligné que le Vietnam souhaitait toujours que la situation au Myanmar se stabilise rapidement et qu’il discuterait activement avec les partenaires et les parties concernées pour promouvoir la retenue, le dialogue et la réconciliation, et mettre en œuvre le consensus en cinq points de l’ASEAN.



Bui Thanh Son a également souligné la nécessité de donner la priorité à la résolution des difficultés socio-économiques et des problèmes humanitaires à travers le Centre de coordination de l’ASEAN pour l’assistance humanitaire à la gestion des catastrophes (AHA).



De son côté, Julie Bishop a affirmé son soutien au rôle central et aux efforts de l’ASEAN pour trouver une solution au problème du Myanmar. Elle a apprécié le rôle actif du Vietnam et partagé certaines priorités à faire dans un avenir proche pour trouver une solution aux problèmes du pays. –VNA/VI