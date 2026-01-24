Le Vietnam a plus que doublé ses stocks de nourriture en 2025

Récolte du riz. À l’heure actuelle, le Vietnam assure non seulement la consommation nationale, mais exporte également des dizaines de millions de tonnes de produits alimentaires. Photo: VNA

Le Vietnam a constitué des réserves alimentaires nationales record de 500.000 tonnes en 2025, soit plus du double des niveaux de stockage précédents, alors que le pays renforce sa sécurité alimentaire, la stabilisation de ses marchés et sa réponse aux situations d’urgence, selon le Département des réserves d’État.



Nguyên Thi Pho Giang, directrice adjointe du Département des réserves d’État auprès du ministère des Finances, a déclaré que le volume des réserves pour 2025 représente le plus important stock alimentaire jamais constitué par le système de réserves nationales du Vietnam.



« Avant 2024, l’objectif annuel maximal de réserves alimentaires était d’environ 220.000 tonnes. En 2025, ce chiffre a atteint 500.000 tonnes », a-t-elle fait savoir lors d’une conférence de presse.



Selon le Département des réserves d’État, le total pour 2025 comprend 220.000 tonnes au titre du plan annuel régulier, auxquelles s’ajoutent 280.000 tonnes achetées pour soutenir les prix du riz sur le marché intérieur et stabiliser ce dernier.



La responsable a indiqué que l’augmentation des réserves vise à soutenir la production agricole et la stabilité macroéconomique, et à renforcer la capacité du Vietnam à réagir rapidement aux situations d’urgence, notamment les catastrophes naturelles, les ruptures d’approvisionnement alimentaire et les besoins sociaux urgents.



Emballage de riz pour l'exportation. Photo: VNA

Le Département des réserves d’État a indiqué avoir scrupuleusement respecté les normes techniques et les procédures de sécurité dans l’ensemble de son système de stockage national, garantissant ainsi la sécurité de tous les biens de réserve et la disponibilité pour un déploiement rapide.



Lors des récentes inondations et catastrophes naturelles, les stocks de réserve ont été débloqués en quelques heures, voire du jour au lendemain dans certains cas, contribuant à limiter les dégâts et à soutenir les populations sinistrées.



En 2025, le Vietnam a débloqué des biens de réserve nationale non remboursables d’une valeur d’environ 2.610 milliards de dôngs (106 millions de dollars américains), dont 128.954 tonnes de riz, du matériel et des équipements pour la prévention des catastrophes et les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi que 1.271 tonnes de sel.



En 2026, le ministère des Finances prévoit d’acquérir 420.000 tonnes de réserves alimentaires. Afin d’équilibrer le budget, 300.000 tonnes seront achetées dans un premier temps, le reste étant prévu ultérieurement.



Conformément au Plan directeur national des entrepôts de réserve pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, approuvé par le Premier ministre, le Vietnam accélère la construction d’un système d’entrepôts intelligents, intégré à un centre national de suivi et de gestion des réserves.



Ce système, dont la mise en service est prévue pour 2027, permettra de numériser la gestion des stocks et d’améliorer la coordination des interventions d’urgence et des efforts de stabilisation des marchés. – VNA/VI