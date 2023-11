Le Vietnam à la 31e réunion du Forum parlementaire Asie-Pacifique aux Philippines

Une délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam, conduite par son vice-président Nguyen Duc Hai, a assisté le 23 novembre à l'ouverture de la 31e réunion annuelle du Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF-31) à Manille, aux Philippines, avec la participation de 275 parlementaires de 19 pays de la région.

Le vice-président de l'Assemblée nationale Nguyen Duc Hai à la 31e réunion du Forum parlementaire Asie-Pacifique aux Philippines. Photo : VNA

Ayant pour thème « Construire des partenariats résilients : faire progresser la paix, la prospérité et la durabilité dans la région Asie-Pacifique », l'événement de quatre jours continuera à se concentrer sur le renforcement des partenariats résilients comme clé de la relance régionale, avec trois sessions abordant des sujets importants sur la politique, la sécurité, les questions économiques et commerciales et les perspectives de coopération régionale dans la région Asie-Pacifique.

La délégation vietnamienne a également assisté à la réunion du comité exécutif de l'APPF-31 tenue le même jour et donnera son avis lors des discussions de l'APPF-31 dans les prochains jours, affirmant ainsi le fort engagement de l'AN vietnamienne à s'engager de manière responsable dans les activités diplomatiques parlementaires multilatérales, contribuant ainsi à défendre davantage le rôle et la position du Vietnam dans les mécanismes de coopération parlementaire régionale.

Nguyen Duc Hai doit prononcer un discours lors de la première séance plénière sur les questions politiques et de sécurité le 24 novembre. Il rendra également des visites de courtoisie au président de la Chambre des représentants et au président du Sénat des Philippines, organiser des séances de travail avec les agences philippines compétentes sur l'expérience en matière de construction d'un parlement électronique, de gestion foncière et d'application d'un impôt minimum mondial et organiser des réunions bilatérales avec les délégations des pays participant au forum.

Dans l'après-midi du même jour, la délégation vietnamienne et le personnel de l'ambassade du Vietnam aux Philippines ont rendu un hommage à la statue de Hô Chi Minh située dans le jardin de l'ASEAN à Manille.

Le 22 novembre, Nguyen Duc Hai et la délégation vietnamienne ont tenu une séance de travail avec l'ambassade du Vietnam, les agences diplomatiques représentatives, la communauté vietnamienne et l'Association des étudiants vietnamiens aux Philippines.