Le vice-PM Lê Minh Khai reçoit l’ancien PM britannique Tony Blair

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai a reçu mardi 16 avril à Hanoi Tony Blair, ancien Premier ministre britannique et président exécutif de l’Institut Tony Blair pour le changement global (TBI), appréciant la coopération des agences de conseil politique telles que le TBI.

Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai (à droite) et le l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Photo: VNA

Lê Minh Khai a déclaré que le Vietnam souhaitait construire une économie indépendante et autonome en association avec l’expansion de la coopération internationale pour le développement durable.Le pays souhaite de s’enquérir des expériences et pratiques du monde, notamment en matiète de recherche et de construction de centres financiers, pour mobiliser des ressources de développement aidant à échapper du piège du revenu intermédiaire et à devenir un pays développé d’ici 2045.Exprimant son impression sur la croissance du Vietnam, Tony Blair a proposé des pistes pour attirer les investissements, développer l’industrie des semi-conducteurs et les applications de l’intelligence artificielle, ainsi que pour le développement futur du Vietnam.Evoquant le projet de construction d’un centre financier international au Vietnam, il a déclaré qu’avec la dynamique de croissance actuelle, le Vietnam a besoin d’un système financier avancé et moderne, et a réitéré sa volonté d’accompagner au Vietnam dans les domaines de la finance, de l’énergie et de la technologie.Lê Minh Khai a espéré que le TBI continuera à partager ses expériences, ses recherches et ses conseils avec le Vietnam sur la construction de centres financiers, à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre efficace de ses engagements pris lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26), ainsi que dans la mobilisation des ressources financières pour atteindre cet objectif.Il a demandé aux ministères et aux branches de continuer à se coordonner étroitement avec le TBI pour conseiller rapidement le gouvernement dans la promulgation et la mise en œuvre des décisions politiques de développement durable. –VNA/VI