Dès septembre 2025, une campagne promotionnelle d’envergure a été lancée. Greg Norman, ambassadeur du tourisme du Vietnam, collabore étroitement avec l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam pour mettre en lumière 34 provinces et villes à travers le pays.

Dans cette stratégie, le golf devient un véritable pont, chaque localité étant présentée comme un représentant de la culture et du peuple vietnamien.

Sous l’égide de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, Greg Norman partage au monde « l’histoire du Vietnam », contribuant ainsi à consolider l’image de marque du pays auprès des voyageurs étrangers.

Chaque mois, un nouveau récit captivant est dévoilé, où les parcours de golf ne sont plus de simples infrastructures sportives, mais s’unissent harmonieusement aux paysages, à la gastronomie, à la culture et aux expériences de séjour haut de gamme. Cet ensemble brosse le portrait d’un Vietnam raffiné, authentique et prestigieux.

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Le 11 juin 2025, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme a officiellement renommé Greg Norman ambassadeur du Tourisme pour le mandat 2025-2030. Cette légende australienne du golf accompagne le secteur touristique vietnamien depuis 2018. Lors de son premier mandat (2018-2021), il a marqué les esprits en propulsant le pays aux titres de « Meilleure destination de golf d’Asie » et « Meilleure destination de golf au monde » lors des prestigieux World Golf Awards.

Greg Norman, ambassadeur du tourisme vietnamien, s’efforce de raconter au monde entier des histoires fascinantes sur le Vietnam.

Selon l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le retour de Greg Norman ne s’inscrit pas seulement dans la continuité ; il inaugure une nouvelle phase de promotion plus proactive, approfondie et résolument tournée vers le marché international.

L’un des points saillants de cette campagne réside dans son approche ciblée, se concentrant sur une clientèle à haut pouvoir d’achat, en quête d’expériences exclusives et de valeurs authentiques. Le golf sert ici de « langage universel », tandis que Greg Norman, fort de sa renommée mondiale sous le surnom de « Grand Requin Blanc », endosse le rôle de narrateur privilégié.

Les article et les image ne sont pas de simples partages personnels, mais constituent les maillons d’une stratégie de communication rigoureuse. De la participation à des événements internationaux à la connexion des communautés de golfeurs, en passant par des contenus numériques percutants, tout est mis en œuvre pour que le Vietnam apparaisse de manière cohérente et professionnelle sur la carte mondiale du tourisme.

À ce jour, Greg Norman a déjà assuré la promotion de 7 des 34 provinces et villes prévues, soit plus de 20 % de l’objectif de son mandat. Ces publications génèrent un engagement massif sur les plateformes numériques, avec des dizaines de milliers de vues et des taux d’interaction élevés. Ces contenus sont également relayés par les médias internationaux et les réseaux de passionnés, élargissant ainsi la portée du message.

Intégrée au plan national de promotion touristique, cette initiative portée par Greg Norman est une étape cruciale pour rapprocher progressivement le Vietnam de son ambition : devenir la première destination de golf au monde. – NDEL/VNA/VI